　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多買CK牛仔褲...他一看「口袋縫死」：很奇怪　網曝別拆線...買到好貨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲好市多買CK牛仔褲...他一看「口袋縫死」：很奇怪　網曝別拆線...買到好貨（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO發現口袋縫死，納悶很奇怪！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

不少人訂製西裝時，會發現外套的口袋被縫住，其實這是貼心設計，為了讓版型更挺、不易變形！最近一名男網友則是買牛仔褲，也發現縫死的類似狀況，對此，達人驚呼「千萬別拆，買到好貨了！」

這名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前逛賣場看中一件CK藍色牛仔褲，興奮買回家後，卻發現後面的口袋被縫死，他搔搔頭一問「不能裝東西，是很奇怪？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲好市多買CK牛仔褲...他一看「口袋縫死」：很奇怪　網曝別拆線...買到好貨（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多買CK牛仔褲...他一看「口袋縫死」：很奇怪　網曝別拆線...買到好貨（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲把口袋縫起來，原來是讓版型更挺！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

照片曝光後，有達人熱心解惑，口袋被縫起來，比較常見於西裝，專業術語稱為假縫，「假縫，但我認為應該是要拆好才賣的…以前待過平價服飾店，偶爾也會有沒拆的，也要耐心的跟客人說明」、「西裝外套跟西褲比較需要燙平，所以幾乎都沒拆；但休閒褲或牛仔褲很少遇到還縫住的」、「有的牌子賣的褲子口袋都會縫住，表示這是新貨，自己買回家自己拆」、「若是用不上口袋就別拆了，褲子穿起來更好看」、「很多精品商品都是這樣，有百折的裙子也會用線暫縫著，購買回家後再拆掉」。

▲好市多買CK牛仔褲...他一看「口袋縫死」：很奇怪　網曝別拆線...買到好貨（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友專業建議，不拆線比較好！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

真相出爐後，大批網友也直呼長知識了，有人給予貼心建議，「經驗分享，用修眉刀拆最好拆，不會割到布料本身」、「輕輕的從『假縫』處的縫線劃一刀…（第一次操作要小心些）」、「你買到好貨，很多精品都這樣，割開就好，不割衣服洗滌較不易變形」。

►超爽DER！點我現賺 2188

ET快訊
直播主「哲哥」傷照曝光！鏡頭前遭3人拖出去打「斷手斷腳」滿身
UberEats外送員今午罷工！個人獎「3天75趟1775元
農舍遭爆違建！李佳芬「房子已經不屬於我」回應：鋪天蓋地的抹黑
韓國瑜頒獎又被嗆！女里長拉開外套「苦民所苦、睡到中午！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／江孟芝買圖庫照！俄羅斯原作者親繪「3隻石虎」　暖宣布：全免費送台灣用

公務員媽閃電退休「接手早餐店」月賺15萬　兒驚：唬爛！網曝沒騙人

八卦山機車突熄火！騎士看前方嚇壞…默唸：五營兵將救救我　神奇事發生了

影／只有爸爸扛得住的「維他命」！媽媽害羞解釋：很刺激…她聽完秒傻眼

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

搭曖昧對象車出遊睡著　她突驚醒「摸這」下秒羞炸：怎麼濕濕的

影／咬牙扛房租、學費！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜

天氣熱沒胃口又忍不住嘴饞…堅果穀物飲清爽不膩神救援

「菜瓜布肺」有救了！　陽明大學領先全球發現幹細胞治療肺纖維化生機

長榮「男空服員」出爐！首批18位全亮相　最快11月底機上就能看見

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

天氣熱沒胃口又忍不住嘴饞…堅果穀物飲清爽不膩神救援

「菜瓜布肺」有救了！　陽明大學領先全球發現幹細胞治療肺纖維化生機

長榮「男空服員」出爐！首批18位全亮相　最快11月底機上就能看見

普悠瑪第二波懲處拍板！　司機員尤振仲最重...台鐵曝3個關鍵

20年來舞蹈界盛事！舞躍大地9/4決賽免費索票　新銳編舞家蔡博丞新舞作登場

自己裝柚子一大袋「30斤只要300元」　網熱心瘋傳幫罹癌老柚農

代購日本夾心餅！有心賣家「超萌手寫小卡」謝賞識　她喜獲小禮物…感動炸

揮灑不一樣的暑期生活　光華國中技職初體驗

UberEats外送員今午罷工！個人獎勵「3天75趟1775元」　怒控：根本變相扣薪

載兩寶騎北宜「10分鐘經過2次9、64」　吊嘎媽：後悔了…瞪大眼道歉曝後續

雙喜臨門！連戰84歲壽宴開心宣布么女連詠心要當媽了

林凱威飆K收下救援成功　王志庭中繼1局失1分

被里長狂嗆！韓國瑜：公跟私要分開　下一秒罷韓里長送連署書遭壓牆邊

影／汐止淹水受災戶當房仲　鎖定「在地客」賣萬年滯銷房

自嘲「背負原罪」！李佳芬「就因為屋主是我」大嘆：無法被公平對待

王維中中繼頻挨轟　1局失3分防禦率破4

外媒：JDI接下蘋果訂單　OLED面板將供Apple Watch使用

拉郭王結盟遭連勝文酸如喜羊羊與灰太狼　柯P嗆：他還在看卡通？

「神經刀」史密斯拒絕江蘇160萬美元約　還在等NBA機會

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

生活熱門新聞

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

加盟商擬求償　一芳總部說話了

楊柳路過噴雷雨彈！還有颱風發展

即／桃機三航工程異常　緊急停工

更多熱門

相關新聞

阿伯回收咖啡豆渣！網酸：以為工作人員

先前發生過有婦人在好市多醬料區打包洋蔥丁事件，如今又傳出有阿伯在磨豆機前「回收咖啡豆」，奧客程度達到新境界。一名網友在臉書《爆怨公社》PO出一段影片，一位穿黃色上衣的阿伯拿著小刷子與塑膠袋，不斷在咖啡磨豆機前敲敲打打，下秒竟然撿起其他客人散落在桌面的幾顆咖啡豆，直接放進磨豆機裡回收，「敲好敲滿就算了，下方清潔層的渣渣豆豆都刮好刮滿不放過」，噁心行徑讓原PO目瞪口呆。

他揪女網友回家激戰　手伸進褲內「摸到巨大突起物」

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」打開爆整齊　網神解拿法：笑翻

她回購好市多神抹布　網推擦頭髮

好市多「淡紫特調」被說母湯　辣媽專業打臉

關鍵字：

CK好市多牛仔褲西裝

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面