好市多買CK牛仔褲...他一看「口袋縫死」：很奇怪　網曝別拆線...買到好貨

▲原PO發現口袋縫死，納悶很奇怪！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

不少人訂製西裝時，會發現外套的口袋被縫住，其實這是貼心設計，為了讓版型更挺、不易變形！最近一名男網友則是買牛仔褲，也發現縫死的類似狀況，對此，達人驚呼「千萬別拆，買到好貨了！」

這名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前逛賣場看中一件CK藍色牛仔褲，興奮買回家後，卻發現後面的口袋被縫死，他搔搔頭一問「不能裝東西，是很奇怪？」

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▲把口袋縫起來，原來是讓版型更挺！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

照片曝光後，有達人熱心解惑，口袋被縫起來，比較常見於西裝，專業術語稱為假縫，「假縫，但我認為應該是要拆好才賣的…以前待過平價服飾店，偶爾也會有沒拆的，也要耐心的跟客人說明」、「西裝外套跟西褲比較需要燙平，所以幾乎都沒拆；但休閒褲或牛仔褲很少遇到還縫住的」、「有的牌子賣的褲子口袋都會縫住，表示這是新貨，自己買回家自己拆」、「若是用不上口袋就別拆了，褲子穿起來更好看」、「很多精品商品都是這樣，有百折的裙子也會用線暫縫著，購買回家後再拆掉」。

▲網友專業建議，不拆線比較好！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

真相出爐後，大批網友也直呼長知識了，有人給予貼心建議，「經驗分享，用修眉刀拆最好拆，不會割到布料本身」、「輕輕的從『假縫』處的縫線劃一刀…（第一次操作要小心些）」、「你買到好貨，很多精品都這樣，割開就好，不割衣服洗滌較不易變形」。

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