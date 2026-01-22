強烈冷氣團達標！北台灣今明「濕冷」體感更冷　回暖時間點曝

▲今晨迎風面雲層較厚（左），雲層伴隨降水回波（中），迎風面降雨較明顯（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今、明2天受到「強烈大陸冷氣團」籠罩，北台灣整天濕冷，儘管這波冷空氣強度仍與「寒流」有些距離，但因北台灣「濕冷」緣故，體感上會特別冷，直到周六天氣才會轉為穩定、氣溫逐步回升。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今（22日）晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。截至凌晨4點52分，台北測站今晨最低溫已降至11.4度，「強烈大陸冷氣團」已達標，但距離「寒流」標準仍有段距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本島平地最低溫為新北（石門區）8.7度，桃園（楊梅區）8.9度，新竹（湖口鄉）9.0度，很接近模式模擬的強度。而各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

最新（21日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（22、23日）兩天「強烈大陸冷氣團」籠罩；今日北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。

吳德榮提醒，這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」，其強度雖與「寒流」還有段差距，但北台灣由於整天「濕冷」、感覺特別冷，應注意保暖、莫輕忽。

今日各地區氣溫如下：

北部9至13度

中部9至21度

南部11至24度

東部11至22度

最新模式模擬顯示，周六至下周二（24至27日）各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

下周二下午另一波「弱」冷空氣（「東北季風」等級）南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；下周三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下周四、五（29、30日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。