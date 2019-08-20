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媽拿出一罐「乳玉」　女兒知真相笑爆搶拍照...網爆共鳴：我家也有！

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▲▼ 台灣國語的長輩 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲乳玉是什麼啦！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

許多長輩不擅長注音拼音，使用智慧型手機時，常因為台灣國語而找不到正確的字。一名網友在臉書分享媽媽發音不準的趣事，她問媽媽有沒有帶乳液，結果對方卻拿出一罐「乳玉」，網友們見狀後也都笑翻表示「我家也有」、「媽媽太可愛」。

「阿娘喂啊！我媽台灣國語也太嚴重了！」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，她表示媽媽平時講話就帶有台灣國語的口音，結果昨日她問媽媽有沒有攜帶乳液時，對方默默從包包裡拿出一小罐東西，上面的標籤卻讓她笑爆了！

請繼續往下閱讀...

原來媽媽不只講話會台灣國語，連寫字也被影響。只見標籤上原本應寫的「乳液」被寫成了「乳玉」，讓原PO見狀後立馬笑噴要拍照存證，媽媽這時似乎也察覺到自己出糗了，還上演「生氣+爭奪」的戲碼。

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▲▼ 台灣國語的長輩 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲醃ㄓ（豬）肉。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們紛紛笑翻說媽媽很可愛，並分享身邊類似的趣事，「我媽也是沙花沙發分不清」、「我爸：要去『溫主公』醫院嗎」、「我以前給我阿嬤帶，我媽聽到我講話後直接送我去上正音班」、「朋友：孕ㄏㄨˋ的ㄏㄨˋ怎麼拼？」、「我家也有，醃豬肉變成『ㄧㄢ ㄓ肉』」、「不要惹媽媽生氣啦！小心沒飯吃」。

還有網友震驚表示，自己和原PO有一模一樣的經驗，她表示自己第一次看到「乳玉」時，還以為是什麼新東西，問了媽媽之後竟還被罵「很笨」、「看不懂字」，讓她相當無奈。

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關鍵字：乳液,乳玉,台灣國語,注音,爆廢公社公開版

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