國立大學校長交接　教長喊話放手去做：別再是教育部的大學

▲教育部舉行國立大學卸新任校長交接暨致送續任校長聘書典禮。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（1日）舉行國立大學卸新任校長交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長只有台灣戲曲學院校長劉晉立1位。另外，中興大學校長薛富盛、高雄師範大學校長吳連賞、空中大學校長陳松柏、台灣藝術大學校長陳志誠、台南大學校長黃宗顯和台中科技大學校長謝俊宏等6位都是續任。

今天典禮教育部部長潘文忠出席介紹校長們。其中新任校長劉晉立，為美國明尼蘇達州聖瑪麗大學教育系教育博士，曾任台灣藝術大學表演藝術學院院長、藝文中心主任、表演藝術學院戲劇學系系主任、中華民國大學院校藝文中心協會秘書長。

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▲台灣戲曲學院校長劉晉立擁有豐富的校務經驗。（圖／記者許展溢攝）

潘文忠表示，劉晉立的專才推動了非常多表演、劇場藝術，除培養學生外，在反毒工作，劉晉立也透過學生各種創作協助教育部。尤其他的豐富校務經驗，是這次獲遴選委員會推薦，相信他的熱誠，一定可以在過往基礎上，為台灣戲曲學院再創高峰。

針對續任校長，潘文忠會中說，6所學校都很認真辦學，也有豐富成果獲得持續主持校務的機會，必須用不到10分鐘時間，介紹校長們的辛苦。雖然經營校務只有4年，時間但並不長，卻能有具體的成效非常不容易，校長在發展上心情跟點點滴滴，都要藉由今天典禮恭喜這幾位校長，希望未來校務發展能夠如各自的藍圖逐步實踐，教育部會全力支持。

▲潘文忠希望各大學能夠放手去做，成為各有特色的大學吸引學生就讀。（圖／記者許展溢攝）



潘文忠也提，尤其當校長因為大學高教深耕計畫，就是期待台灣的大學能夠在校長帶領的團隊，去考量學校發展淺能和在地的資源，進而走出不同一般大學，成為學生所嚮往的特色大學，不管在地或邁向國際，「長得就是不一樣的大學，不要再是教育部的大學」。潘文忠最後特別拜託7位校長放手去做，能夠讓學生喜歡學校各自的特色。