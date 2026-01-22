快訊／14縣市低溫特報「跌破10℃」　冷到明天

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（22日）上午10時47分針對14縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團影響，今至明（23日）上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

低溫特報

影響時間：22日上午至23日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣

＊黃色燈號(寒冷)：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍10至12度，花東為14、15度，高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。



降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。

另外，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。



資料來源：氣象署