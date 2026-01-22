今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

記者周湘芸／台北報導

強烈大陸冷氣團影響下，今天清晨下探5.7度，北部及東半部感受濕冷，預計明天至周六逐漸減弱，降雨趨緩，各地逐步回溫，北部及宜蘭受輻射冷卻影響，局部仍有11度低溫，周末天氣穩定，下周二又有一波冷空氣影響。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報科長林伯東表示，強烈大陸冷氣團持續影響，各地都有明顯低溫，明天白天就會逐漸回溫，持續到下周一，周二又有一波冷空氣影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林伯東指出，受強烈大陸冷氣團的明顯濕空氣影響，目前台灣上空雲量偏多，基隆北海岸、東北部斷斷續續有降雨情形，預計持續到明天白天趨緩。今天清晨台北、桃園及新竹都有10度左右低溫，最冷出現在連江南竿5.7度。

他表示，今天到明天清晨基隆北海岸及宜蘭要留意大雨，北部及東半部感受濕冷，北部及宜蘭整天都在10至15度左右，2000公尺以上高山有降雪機率；中南部天氣穩定，早晚寒冷，清晨要留意低溫，3000公尺以上高山也有降雪機率；花東早晚也有14至18度低溫，3000公尺以上高山有降雪機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，明天至周六冷空氣減弱，各地逐步回溫，降雨趨緩，但在輻射冷卻影響下，北部及宜蘭局部仍有低溫，整天都在11至19度；中南部溫度在12至24度、花東14至21度。

他表示，下周日至周一轉為東風，西半部天氣穩定，東半部仍有零星雨，溫度持續回升。下周二至周三又有東北季風影響，水氣偏多，北部及宜蘭轉為濕涼天氣，溫度在13至18度；中部山區雨勢也增多，溫度在14至25度；南部溫度在16至26度；花東降雨也有增加，溫度在16至22度左右。

另外，他也說，今天北海岸、東半部及恆春仍有長浪發生，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）