超多人中招！LINE「1操作」害帳號被盜　官方揭最新詐騙手法

近期LINE官方收到許多用戶回報帳號被盜，查看原因發現竟新的盜取LINE帳號手法。LINE表示，不肖人士以免費好康，例如遊戲虛寶為誘因，請用戶把LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號，甚至還額外要用戶提供LINE簡訊認證碼，以及回傳LINE設定畫面來確認，若按照對方說法操作，LINE帳號就直接被盜走。

LINE官方提醒，LINE帳號額外綁定Apple或Google帳號，本來是有一定益處，就是當用戶的LINE發生問題時，比較有機會找回原帳號，讓民眾最在意的好友名單及備份聊天記錄不致遺失，但前提是所綁定的Apple或Google帳號必須是本人，如果綁定他人或陌生網友提供的帳號，就會導致LINE帳號被盜。

避免LINE被盜須知如下：

1、免費好康可能有詭

2、「LINE認證碼」只有自己換機才需要，有人要你給，就是詐騙。

3、 LINE帳號綁定Apple或Google帳號有好處，那就是帳號被盜時，較有機會找回帳號。但是不可以綁定別人的Apple或Google帳號

