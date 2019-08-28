「來生，別當警察了…」汐止熱血警追嫌亡　同學淚崩：同期又少一個

記者鄒鎮宇／新北報導

汐止警分局汐止派出所31歲員警薛定岳28日下午5時因追捕拒絕盤查的王姓騎士，雙方擦撞後自撞分隔島身亡。消息曝光後，薛員就讀警察專科學校25期同期的高姓同學寫下145字的文章感嘆，「來生，別當警察了…」

高姓員警聽聞薛定岳的死訊後，在個人臉書上發文表示，「今天25期又少了一個，畢業紀念冊上的人啊，請要好好活下去，我們在冊子上笑著畢業，也要笑著退休，國家的體制不是設計要來讓大家因公殉職的，那些攔檢不停的、有異狀的、喜歡背後議論我們的，都不會在國葬時來向你致歉他們的所做所為。」

▲▼薛員為追逃逸的嫌犯，撞上分隔島身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



高員向同學、員警們喊話，「也因為如此，請你們都要好好活下去，活給他們看，來生，別當警察了… 」讓許多員警好友看完非常感慨，「照顧好自己才能照顧別人」、「學長們，先照顧好自己比較重要。績效真的不要強求」、「真的不要追車」，並為薛定岳默哀，「首先還是要注意自己的安全啊！學弟一路好走！」。

據了解，薛員從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，如今卻因追捕拒檢的嫌犯不幸身亡，父母接獲消息後已趕往醫院，悲痛不已。

▼薛員剛拍完婚紗照，本預計年底完婚。（圖／記者張君豪翻攝）

