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倒掛飯店8樓陽台拍照！23歲女大生從25公尺高墜落...全身100多處骨折

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▲▼ 墨西哥女大生alexaterrazas挑戰極限運動摔傷。（圖／翻攝自IG／alexaterrazas）

▲ 洛佩斯挑戰陽台倒掛金鉤時，可見雙手已經離開欄杆。（圖／翻攝自IG／alexaterrazas）

實習記者許祐誠／綜合報導

墨西哥蒙特雷（Monterrey）23歲女大生洛佩斯（Alexa Terrazas López）24日在飯店8樓的陽台上挑戰極限運動時，僅靠著雙手抓著欄杆作出練習瑜珈，沒想到下一秒卻意外失手墜樓，全身有超過100多處骨折，雖然靠手術救回一命，但換來的卻是未來3年無法行走。

據Mexico News Daily報導，洛佩斯喜歡挑戰極限運動，常常在IG上分享自己的豐功偉業，至今已經吸引4108位追蹤者。但她這次挑戰極限瑜珈動作時，雖然拍到挑戰成功的畫面，但下一秒卻失手從25米的陽台上摔落至一樓，當場多處骨折，立刻被送往當地醫院治療。

當時洛佩斯接受長達11小時的手術，期間還因為血液不足，她的親朋好友紛紛透過社群平台為她募集血液，但因為傷勢過於嚴重，手術中需要重建腳踝、臀部、膝蓋和臉部器官等，最後幸運地保住一命。但醫生表示，術後2週不能隨便亂動，未來三年恐怕沒有辦法行走，需要做大量的物理復健療程。

▼ 洛佩斯喜歡挑戰極限運動，因此吸引不少粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／alexaterrazas）

▲▼ 墨西哥女大生alexaterrazas挑戰極限運動摔傷。（圖／翻攝自IG／alexaterrazas）

其實洛佩斯的父母來頭不小，她的富商父親錫福特（Alberto Terrazas Syffert）不僅是建設集團Grupo Punto Alta的老闆，從前也擔任過國家工業轉型商會的主席。她媽媽貝琳達·洛佩斯（Belinda López）則在專門培訓足球員的「奇瓦瓦獨立俱樂部」（Chihuahua Independent Club）運動學校擔任董事。

事實上，近10年以來，極限運動在業餘愛好者和專業人士之間越來越流行，參與人數大幅增加，受傷人數也呈現上漲趨勢。根據美國整形外科醫師學會（AAOS）於2014年發佈一項為期12年的研究中顯示，每年都有超過4萬件從事極限運動的病例。

當時西密西根大學（Western Michigan University）研究作者之一的沙賓納（Dr. Vani J. Sabesan）即指出，促進青年挑戰極限運動的原因正是「社交媒體文化」，因為年輕人通常缺乏判斷力，容易受社群影響而模仿他人。

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