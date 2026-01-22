高鐵奪「全球百大永續企業」第5名　新世代列車8月抵台

▲高鐵四度入選「全球百大永續企業」 蟬聯全球第五，運輸交通、基礎設施雙料第一。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵躍上國際舞台，2026年「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations in the world）21日於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇公布評鑑結果，台灣高鐵再度獲選為「全球百大永續企業」第五名，並於「運輸及交通產業組」及「交通基礎設施產業」兩大領域雙列第一名。

台灣高鐵公司董事長史哲表示，高鐵長期以安全、舒適及穩定的旅運服務為核心，並持續在各項服務細節中落實ESG理念。此次能夠連續四年通過國際嚴謹評選，歸功於全體同仁的共同努力，以及廣大旅客的長期支持，使高鐵運量成長有目共睹。

史哲指出，展望2027年，高鐵營運即將滿20周年，台灣高鐵將持續接軌全球永續趨勢，開啟新世代高鐵的重要里程碑。

「全球百大永續企業排行榜」由國際研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）主辦，今年針對全球營收超過10億美元、約8,000家大型企業進行永續績效評比。台灣高鐵自2023年首次入榜以來，已連續四年名列全球前十。該排行榜自2005年起，每年於世界經濟論壇期間公布，至今已逾20年，為國際間觀察企業永續發展表現的重要參考之一。

面對未來，台灣高鐵表示，將持續以創新與永續為營運方向，推動多項升級措施，包括引進新世代列車N700ST、強化因應極端氣候的營運韌性、加速數位轉型、深化與本土供應鏈合作，以及持續改善環境與職場條件，並促進與地方的合作發展。

高鐵公司指出，新世代列車N700ST預計今年8月抵台，並於明年下半年投入營運，相關規劃將逐步配合整體營運需求與服務調整，以提供旅客更穩定的運輸服務。