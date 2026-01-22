大學校長會議聚焦人工智慧轉型　教長喊話：運用AI提升辦學

▲鄭英耀提醒大學，等待會被淘汰，校園治理要與時俱進，並有效運用AI與數位科技。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／屏東報導

面對人工智慧（AI）快速發展，教育部長鄭英耀今（22日）提醒所有大學，當美國商業部都在談，希望台灣幫忙培育美國勞動人力與人才，大學不能再用過去教學方式，也「不要再等待，等待最後只有被淘汰」，大學在人才培育應有更宏觀思維，校務治理方式也要與時俱進，透過有效運用AI與數位科技，為台灣培育更亮麗的人才。

115年全國大專校院校長會議今起（22日）在屏東科技大學舉行，今年會議以「數位賦能、智慧驅動」為主題，邀請超過150位全國公私立大專校院校長，共同探討高等教育與技職教育的新願景。本次會議聚焦高教國際化與在地連結的深化策略、AI時代下專業人才的養成與轉型契機，期待共同勾勒高教在數位與智能浪潮中展翼飛翔的未來圖景。

面對國內外高教環境的挑戰與衝擊，教育部長鄭英耀以「科技與人文素養兼備的未來人才」為主題，分享目前台灣需要的人才培育。鄭英耀指出，3年前大學校長會議時，還在討論OpenAI如何限制在教學評量等問題，但現在從OpenAI與ChatGPT的快速發展，人工智慧、半導體、數位轉型與產業升級高度交會的關鍵階段，人才培育的模式，將影響國家未來的競爭力。

「不要再等待，等待最後只有被淘汰」，鄭英耀提醒，法令鬆綁程序需要時間，面對快速變化的世界，大學不能再等待，大學在人才培育應有更宏觀思維，校務治理也要與時俱進，當美國商業部都在談，希望台灣幫忙培育美國勞動人力與人才，大學不能再用過去教學方式，提供學生更廣的視野與企圖，為台灣培育更亮麗的人才，同時也要提供留任獎金給任滿五年或十年的教授，留住人才才能培育人才，因為世界人才是移動的。

鄭英耀指出，美國普渡大學要求2026年秋季入學的大學部學生，畢業前須具備「人工智慧應用能力」，確保學生在AI驅動的未來職場具備核心競爭力，也就是將「AI應用能力」列為大學畢業門檻，而在技術快速變革的時代，大學教育必須領先於產業需求，因為未來職場需要的不只是「會用AI」，更是具備「懂AI、能批判思辨、負責任」的特質。

鄭英耀也提醒，針對高度競爭的高教體系，若能有效運用AI與數位科技，可提升校務經營及辦學品質，增加更多產學共創機會，及人才培育符應當前及未來趨勢，不僅有助各校在少子女化趨勢取得生存利基，更能革新校務治理及實現永續發展。