曝詹能傑曾經歷「復興空難、普悠瑪翻覆」　消防局：率直鐵漢

記者鄺郁庭／綜合報導

基隆樂利三街深夜火警，奪走41歲仁愛分隊小隊長詹能傑的生命。基隆市消防局3年前曾在粉專分享詹能傑經歷，大讚他「雷厲風行、率直鐵漢」，警專23期畢業，經歷過99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故，「說到救災，他總是不落人後，順利完成交託使命！」

▲小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

粉專「基隆市消防局-角落消火伴」2022年曾發文，分享基隆消防男子圖鑑，介紹一對「詹氏兄弟」，分別是當時在信義消防分隊的哥哥詹能傑、百福消防分隊的弟弟詹庭豪。

曾經歷復興空難、普悠瑪翻覆

提到詹能傑，粉專用雷厲風行、率直鐵漢來形容，他畢業於警專 23 期，消防資歷將近 20 年。從國道崩塌、空難、列車出軌，到震災倒塌現場，他一次次站在最前線。同仁形容他是那種「不落人後，使命交到手上，一定完成」的消防員。

另外，他有數不清的證照與訓練紀錄，包括消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班等。



休假時，詹能傑喜歡騎著重機上山，紓解上班時累積的壓力，然後回到家，抱著最愛的妻子與孩子，回到平凡的日常。而他的弟弟詹庭豪，也是一名消防員。兄弟倆都走在同一條路上，被消防局稱為「優質兄弟檔」。