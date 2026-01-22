　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台冷爆48小時！一圖看回溫日「高山可追雪」　下周又要變天

▲▼2019.03.08冷氣團南下，台北地區寒冷多雨 。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天白天高溫回升有限，北部、東北部及東部全天濕冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／台北報導

今晨（22日）本島平地最低溫8.7度，出現在新北市石門區富貴角。白天高溫回升有限，北部、東北部及東部全天濕冷，高山有望降雪，預計強烈大陸冷氣團影響將持續至周五（23日），直到周六（24日）起冷氣團減弱，白天氣溫才會逐漸回升，但下周二又有新一波東北季風，屆時北部會再度降溫。

▲▼今晨8.7度！北東全天濕冷「高山可能降雪」 下周還有一波變天。（圖／氣象署）

▲北台灣持續低溫48小時，2000公尺以上高山有望降雪。（圖／氣象署）

北部、東北部及東部寒冷偏濕　迎風面局部有雨

氣象署預報員林定宜表示，今天環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨；竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區則是有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。若低溫與水氣配合，全台3000公尺以上以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率

各地氣溫方面，白天起，北部及宜蘭高溫約13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。離島部分，澎湖陰天，14至16度；金門晴時多雲，7至12度；馬祖多雲時陰，6至10度。由於苗栗以北及金、馬易有長時間低溫，農漁養殖業需慎防寒害，使用瓦斯熱水器具務必注意通風，避免一氧化碳中毒。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

周末冷氣團減弱　白天氣溫逐漸回升

周五（23日）強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北及宜蘭、花蓮天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，白天偏涼；基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區多雲時晴。

低溫預測，中部以北及宜蘭11至13度，南部及澎湖13至14度，花東14至15度，金門、馬祖約8度。高溫部分，北部及宜蘭17至19度，花東及澎湖18至20度，中南部20至22度，金門、馬祖12至15度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周六（24日）至周一（26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差較大。

周六（24日）轉偏東風，水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。之後，周日（25日）到周一（26日）轉為東南風，水氣進一步減少，各地大多多雲到晴，僅剩東半部仍有零星短暫雨。

不過，下周二（27日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部有局部短暫雨，花東及中部山區為零星雨。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普髮夾彎！宣布格陵蘭問題達架構協議　取消歐洲8國加稅

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

女患者「3度罹癌」全部緩解！醫師嘆：成功並非奇蹟

竹北體感4℃變冰棒「最冷時刻」來了　北台白一片跌破個位數

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人給出解答：不然會引起公憤

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團襲　急凍跌破10度

阿蘇火山口「超清晰畫面」震撼曝光　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

涉詐富商420萬提母借據自清　薛楷莉遭疑反嗆檢：欺負單親媽媽？

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

女患者「3度罹癌」全部緩解！醫師嘆：成功並非奇蹟

竹北體感4℃變冰棒「最冷時刻」來了　北台白一片跌破個位數

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人給出解答：不然會引起公憤

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團襲　急凍跌破10度

阿蘇火山口「超清晰畫面」震撼曝光　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

看《恨女》哭到脫水！社恐女星豁出去　停紅燈「轉頭搭訕騎士」夥伴看傻

川普態度大變「內幕消息」曝！　格陵蘭恐小塊割地給美建軍事基地

BL男神NuNew崩壞了？變身「披著兔皮的狼」　太完美讓前輩崩潰：看他就不爽

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終圓夢直接退休

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

冷氣團「最猛時刻」北台灣跌破個位數

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

女患者「3度罹癌」全緩解！醫：成功非奇蹟

超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔：不定時炸彈

快訊／19:47宜蘭縣壯圍鄉規模4.4地震　最大震度2級

日本人做「台灣超商攻略」超狂　網驚：連我都不知

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

中央氣象署表示，明天（22、23日）強烈大陸冷氣團持續影響，溫度偏低，西半部及宜蘭低溫10至12度，局部地區有8至9度機率。前氣象局長鄭明典觀測，台北測站於今天21日深夜已經出現11.9度，「這次是緩慢、持續的降溫，影響時間相對長。」

0121今日焦點大事懶人包

0121今日焦點大事懶人包

明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

今明最冷下探8度　北東有雨「高山有望降雪」

今明最冷下探8度　北東有雨「高山有望降雪」

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

天氣氣象雲東北季風冷氣團

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！

冷氣團「最猛時刻」北台灣跌破個位數

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

別信雞佛壯陽！4類食物「戰鬥力飆升」

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

網傳地球這天「失去重力7秒」　NASA揭真相

即／冷氣團開車　uber女司機新店猝死

免費訂閱《ETtoday電子報》
