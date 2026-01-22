北台冷爆48小時！一圖看回溫日「高山可追雪」　下周又要變天

▲今天白天高溫回升有限，北部、東北部及東部全天濕冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／台北報導

今晨（22日）本島平地最低溫8.7度，出現在新北市石門區富貴角。白天高溫回升有限，北部、東北部及東部全天濕冷，高山有望降雪，預計強烈大陸冷氣團影響將持續至周五（23日），直到周六（24日）起冷氣團減弱，白天氣溫才會逐漸回升，但下周二又有新一波東北季風，屆時北部會再度降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北台灣持續低溫48小時，2000公尺以上高山有望降雪。（圖／氣象署）

北部、東北部及東部寒冷偏濕 迎風面局部有雨

氣象署預報員林定宜表示，今天環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨；竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區則是有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。若低溫與水氣配合，全台3000公尺以上以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率。

各地氣溫方面，白天起，北部及宜蘭高溫約13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。離島部分，澎湖陰天，14至16度；金門晴時多雲，7至12度；馬祖多雲時陰，6至10度。由於苗栗以北及金、馬易有長時間低溫，農漁養殖業需慎防寒害，使用瓦斯熱水器具務必注意通風，避免一氧化碳中毒。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

周末冷氣團減弱 白天氣溫逐漸回升

周五（23日）強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北及宜蘭、花蓮天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，白天偏涼；基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區多雲時晴。

低溫預測，中部以北及宜蘭11至13度，南部及澎湖13至14度，花東14至15度，金門、馬祖約8度。高溫部分，北部及宜蘭17至19度，花東及澎湖18至20度，中南部20至22度，金門、馬祖12至15度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周六（24日）至周一（26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差較大。

周六（24日）轉偏東風，水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。之後，周日（25日）到周一（26日）轉為東南風，水氣進一步減少，各地大多多雲到晴，僅剩東半部仍有零星短暫雨。

不過，下周二（27日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部有局部短暫雨，花東及中部山區為零星雨。