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Google前工程師被控「竊取無人車技術」　200萬美金交保

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▲▼前任Google工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）被指控竊取14000分無人車技術文件（圖／路透）

▲前任Google工程師萊萬多夫斯基被指控竊取無人車技術文件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

Google前工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）被指控竊取14000份無人車技術文件，27日下午出席加州聖荷西（San Jose）聯邦法庭聽證會，拿出200萬美金（約為新台幣6千萬元）保釋金交保獲釋，但是必須配戴電子腳鐐監控行蹤。他被指控，2016年從無人車公司Waymo離職以前，偷偷把商業機密下載到個人筆記型電腦中。

加州北區檢察官辦公室公布起訴書數小時後，39歲的萊萬多夫斯基出席聽證會。地方法官考森斯（Nathanael Cousins）聽取雙方辯論交保條件，將保釋金設定為200萬美金。輿論指出，他大多時候面無表情，身穿深藍色西裝，腳穿運動鞋還沒有繫領帶，被指為不尊重法庭。

▲▼前任Google工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）被指控竊取14000分無人車技術文件（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）出席聽證會，暫時交保。（圖／路透）

檢察官指出，萊萬多夫斯基非常有錢，擁有美、法雙重國籍，很有可能潛逃出境。律師蘭姆希（Ismael Ramsey）強調，當事人上周還試圖向舊金山聯邦大廈的法警自首，另一名律師埃爾力克（Miles Ehrlich）則說，「這些被認為是機密的文件，完全沒有流到Uber、其他公司或者個人手上。」

綜合外媒報導，萊萬多夫斯基被控竊取商業機密，2015年任職Google旗下無人車單位Waymo時，下載14000份「工程、製造業與商業文件」，內容全是無人車技術，包括發展重要感應科技「光學雷達（Lidar）」的細節，後於2016年離職。聯邦檢察官27日指出，他被起訴33條竊取商業機密罪，以及試圖竊取商業機密罪，如果罪名成立，可能面臨最高10年有期徒刑，每一條指控都須繳出25萬美金罰金。

▲▼前任Google工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）被指控竊取14000分無人車技術文件（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基在庭上幾乎沒有發言，也拒絕記者採訪。（圖／路透）

檢察官安德森（David Anderson）表示，「我們每一個人都有權利換工作，但沒有人可以在離開以前，把自己的口袋裝滿滿。竊盜不是創新！」據悉，萊萬多夫斯對於上述指控一概否認。

BBC指出，萊萬多夫斯曾任職Google母公司Alphabet，擔任無人車單位Waymo的高級工程師，2016年1月卻毫無預警離職。他自立門戶，創立新公司Otto，還被Uber以7億美金天價收購，但是在Uber工作一陣子以後就被辭退。

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