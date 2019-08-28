謝謝你握住我的手！自閉症童嚇哭不敢進校門　8歲同學暖心一把牽起

▲克里斯汀（右）緊緊牽著康納的手（左）。（圖／翻攝自Facebook／Courtney Coko Moore）



記者張方瑀／編譯

現年8歲的康納（Connor Crites）因為患有自閉症，讓他在開學第一天緊張到在校門口哭了出來。這時，另一名同學克里斯汀（Christian）立刻走上前，緊緊地牽著他的手，帶著他一起走入教室，這幕全被拍了下來，放到網路上後引發討論。康納事後也開心地表示，「謝謝克里斯汀牽住了我的手。」

住在美國堪薩斯州的康納，準備迎接小學二年級的開學日，患有自閉症的他，緊張地站在校門口不敢往前，甚至蹲在角落哭了起來，就在這時候他的同學克里斯汀向他伸出手，緊緊地牽著他一起走入教室。康納向記者表示，「他對我很好，我開始哭的時候他幫了我，我很高興，他找到了我，握著我的手。」

▲克里斯汀的暖心行為感動眾人。（圖／翻攝自Facebook／Courtney Coko Moore）



克里斯汀的母親寇特妮（Christian Moore）表示，「我看到康納蹲在角落哭，結果克里斯丁走上前不斷地安慰他，接著握著他的手往教室裡走去，他們之間彷彿有著不可斷的羈絆。寇特妮將全程拍了下來，分享到臉書上並寫著「我很榮幸能養育這樣一個充滿愛心與同理心的孩子」。

康納的母親也非常感謝克里斯汀的友善，「我每天都擔心我兒子會因為與眾不同而被欺負，而克里斯汀溫暖了我們的心，如果有更多像他一樣的孩子，我們就不用提心吊膽地去學校了。」康納的母親說，她害怕會有人因為兒子不好好說話、不安靜坐著、跳上跳下而嘲笑他，「膚色、性別、殘疾都不重要，只要保持善良，打開你的心，因為這是我們在這世上最需要的。」

自閉症童辦派對「0出席」…下秒橄欖球隊全員現身力挺 狂喊：最棒生日

自閉兒地鐵上焦躁嘶吼！暖男警撕警徽安撫 還邀他一起當警察

自閉症少年怕吵上台摀耳 全體安靜「降分貝拍手」祝福他畢業

母替失聰女兒客製「安全帶套」 醒目大字提醒「勿幫倒忙」…警消：超有用

修圖修到厭世！這款CP值很可以