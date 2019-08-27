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69歲退役海軍曾被「活埋霸凌」　53年後…高中同學會槍殺惡霸復仇

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▲▼泰國退役海軍普立塔參加高中同學會射殺53年前霸凌他的人。（圖／翻攝自Sanook）

▲泰國退役海軍普立塔參加高中同學會時，射殺53年前的霸凌者。（圖／翻攝自Sanook）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國紅統府（Ang Thong）於24日發生一起命案，男子蘇泰（Suthat）參加高中同學會，竟被69歲的老友塔立普（Thanapat）開槍射殺，送醫急救後宣告不治。根據了解，兇手是一名退役海軍，當年曾被死者帶頭起鬨「活埋」、取笑，雙方對於這段記憶爭執不下，因此引發殺機。

綜合外媒報導，蘇泰遠道而來參加高中同學會，從10點到下午2點一起吃喝慶祝，中途與塔立普在餐廳前面爭執當年「霸凌」事件，對方卻突然開槍。子彈穿過他的腹部與臀部，造成大量出血，緊急送往普通縣（Pho Thong）醫院，最後仍然回天乏術。

▲▼槍擊案,槍擊,槍,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲塔立普曾被蘇圖霸凌，為此爭執不下，埋下殺機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

同學瓦恩（Warn）表示，1966年畢業的高中老友每年都會舉辦同學會，當天要回家的時候突然聽見槍響，下一秒就看見蘇圖應聲倒在院子裡。他認為，犯案動機很有可能是過去的恨意，「以前喝酒的時候就常常聽說這些霸凌事蹟，可是往往只是茶餘飯後話題，沒想到會造成悲劇。」

另一名同學烏冬（Udon）說，吃飽飯後準備開車過來餐廳，接送蘇圖一起離開，卻聽見轟然巨響，趕緊跑回來查看，卻發現死者已經中槍，而塔立普一臉漠然，現場似乎也沒有激烈爭執，沒想到會發生這種事。

紅統府與普通縣的警方聯手偵辦，用金屬探測器在餐廳草坪上找到一顆9毫米的彈殼，以及一枚相同口徑的紅色練習子彈，後來推測兇手躲到暖武里府（Nonthaburi）的親戚家中。

▲▼排擠／失落／低潮／孤單／煩惱／霸凌（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

▲塔立普高中曾被霸凌「活埋」。（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

《中國報》指出，塔立普落網後坦言，當年遭受蘇圖的霸凌，曾經被「活埋」在校園裡，差一點丟了性命，還為此退學，但是過了53年以後，看見加害者竟然若無其事地談天說笑，越想越生氣。他身為前任海軍，退役後被准許擁有槍械，平常只會攜帶練習子彈出門，當天卻在衝動之下殺了人。

根據了解，警方認為即使是練習子彈，近距離開槍還是會造成致命傷害，將會朝向誤殺的角度偵辦案件。

泰國媒體Sanook指出，同學會的主辦人和其他同學當天都曾經憂心發生口角，出言提醒蘇圖，可是卻仍擦槍走火，引發憾事。其中還有人事後設法用電話、網路聯繫普立塔，希望他主動出面自首。蘇圖的葬禮25日舉行，家屬不願意向媒體透露資訊。
 

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關鍵字：東南亞要聞,泰國,海軍,謀殺,槍擊

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