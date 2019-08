川普稱中國丟300萬工作機會…致電盼重啟協商　耿爽駁：沒聽過！

▲川普稱,中國兩度致電,積極想要重啟協商。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

川普26日在G7高峰會閉幕記者會上表示,中國短時間內流失大量企業和300萬工作機會,所以官方24日、25日兩度致電,希望重啟貿易戰的協商。中國外交部發言人耿爽對此反駁,稱從來沒有聽過類似的通話。美媒CBS指出,北京通話可能是想要確認9月談判細節。

▲川普說,美方施加的壓力,讓中國短時間內喪失300萬工作機會。(圖/路透)

川普說,中國周末兩度致電美方貿易團隊,積極想要重啟談判。他認為,目前協商條件非常合適,大力稱讚習近平「了解生活是怎麼運作的」,是一個「偉大的領導人」,並重申北京當局提議「回到談判桌上」,「我想他們非常迫切想要達成協議。副主席說,他想要看見雙方達成協議。」

由於中方對此否認,川普26日稍晚再度宣稱,北京當局「昨晚與前天晚上」致電華盛頓官員,「他們在很短的時間內就失去300萬個工作機會,很多公司和企業已經離開中國。」他說,這對於全球都是非常正向的發展,「他們想要協商,這是一件很棒的事情。」

▲美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)也證實雙方有所接觸。(圖/達志影像/美聯社)



根據《路透社》報導,川普沒有表明是否與習近平對話。美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)也證實,雙方近日有所接觸,可是拒絕透露具體對象是誰。

▲耿爽說,從來沒有獲知任何類似的對話。(圖/中國外交部官網)

耿爽26日在例行記者會上表示,完全沒有獲知有任何類似的對話,並說華盛頓當局「踐踏雙邊貿易法規,破壞中美利益,威脅全球工業供應鏈的安全,把全球經濟成長和國際貿易拖下水」,重申堅決反對美國加重關稅的作法,如果受到威脅,將會「採取更多行動」保護國家利益。他說,「我們希望美國可以盡快回歸理性,在互相尊重、平等、互惠的基礎上,創造協商的合宜條件。」

Based on what I know, Chinese and US top negotiators didn't hold phone talks in recent days. The two sides have been keeping contact at technical level, it doesn't have significance that President Trump suggested. China didn't change its position. China won't cave to US pressure.