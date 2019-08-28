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川普稱中國丟300萬工作機會…致電盼重啟協商　耿爽駁：沒聽過！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普稱，中國兩度致電，積極想要重啟協商。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

川普26日在G7高峰會閉幕記者會上表示，中國短時間內流失大量企業和300萬工作機會，所以官方24日、25日兩度致電，希望重啟貿易戰的協商。中國外交部發言人耿爽對此反駁，稱從來沒有聽過類似的通話。美媒CBS指出，北京通話可能是想要確認9月談判細節。

▲▼ G7／川普。（圖／路透）

▲川普說，美方施加的壓力，讓中國短時間內喪失300萬工作機會。（圖／路透）

川普說，中國周末兩度致電美方貿易團隊，積極想要重啟談判。他認為，目前協商條件非常合適，大力稱讚習近平「了解生活是怎麼運作的」，是一個「偉大的領導人」，並重申北京當局提議「回到談判桌上」，「我想他們非常迫切想要達成協議。副主席說，他想要看見雙方達成協議。」

由於中方對此否認，川普26日稍晚再度宣稱，北京當局「昨晚與前天晚上」致電華盛頓官員，「他們在很短的時間內就失去300萬個工作機會，很多公司和企業已經離開中國。」他說，這對於全球都是非常正向的發展，「他們想要協商，這是一件很棒的事情。」

▲▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8日在福岡出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也證實雙方有所接觸。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，川普沒有表明是否與習近平對話。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也證實，雙方近日有所接觸，可是拒絕透露具體對象是誰。

▲新聞發言人耿爽。（圖／中國外交部官網）

▲耿爽說，從來沒有獲知任何類似的對話。（圖／中國外交部官網）

耿爽26日在例行記者會上表示，完全沒有獲知有任何類似的對話，並說華盛頓當局「踐踏雙邊貿易法規，破壞中美利益，威脅全球工業供應鏈的安全，把全球經濟成長和國際貿易拖下水」，重申堅決反對美國加重關稅的作法，如果受到威脅，將會「採取更多行動」保護國家利益。他說，「我們希望美國可以盡快回歸理性，在互相尊重、平等、互惠的基礎上，創造協商的合宜條件。」

《環球時報》總編胡錫進也在推特上發文表示，「就我所知，中國跟美國高級官員近幾天沒有通話。雙邊依然處於技術性層次的接觸，不如川普總統所說的那麼重要。中國沒有改變立場，不會屈服於美國的壓力。」

CBS指出，美、中已經預計9月要在華盛頓進行協商，北京的通話很有可能只是想要確認會談細節。此外，川普近日數度表示，中國一直想要達成協議，可是他「還沒準備好」，輿論廣泛認為，北京提出某種協議，可是美國不願接受。
 

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