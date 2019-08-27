川普拒參加G7氣候會議…避談亞馬遜大火　美媒曝「缺席原因」

▲川普缺席G7高峰會「氣候與生物多樣性會議」，留下一張空椅子。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普飛抵法國比亞里茨（Biarritz）參加G7高峰會，26日卻缺席「氣候與生物多樣性會議」，在會場上留下一張空蕩蕩的椅子，事後被記者詢問時避而不談，推說「等一下就會舉行」。美國媒體紛紛指出，幕僚認為馬克宏把氣候議題列為峰會重點，是故意讓川普難堪，所以建議總統不要參加。

媒體記者26日採訪氣候與生物多樣性會議，卻發現美國總統的椅子空空如也。川普事後被問起，直說「我們很快就會舉行！」，聽見另名記者告知「會議剛剛已經結束」時，沒有做出其他回應。白宮發言人表示，已有另一名高級官員代替出席。

▲馬克宏出面緩頰，說美國代表團有參與會議。（圖／路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）證實，川普「本人」沒有出席氣候會議，可是其他美國代表團成員都有出席。他說，已與美國總統針對亞馬遜進行深入且長時間的對談，「（川普）與我們有共同目標，而且全心投入G7會員國共同的努力，要幫助巴西撲滅雨林大火，並且重新造林。」

▲川普拒絕出席氣候會議。（圖／路透）

根據《衛報》，許多美國媒體報導指出，川普的幕僚認為經濟問題才是最迫切的，馬克宏卻把峰會的重點放在一些「枝微末節的小問題」上，例如氣候變遷和性別平等，此舉似乎是想讓川普在全世界面前感到難堪。

CBS報導，川普事後在記者會上，被問及「全球應該如何應對氣候變遷」時，突然說起美國擁有大量石油與天然氣，是「最雄厚的財富，這些財富就在我們腳下。」他還提到，政府團隊批准阿拉斯加北極國家野生動物保護區（ANWR）的鑽探工程，「我讓ANWR通過了，雷根還做不到呢！」但是，聯邦政府最新數據指出，預估利潤不到白宮最初所宣稱的一半。

▲G7各國領導人決議捐出6.9億援助亞馬遜大火。（圖／路透）

根據了解，亞馬遜大火的消息曝光之前，馬克宏就已把氣候危機與保護生物多樣性納入會議議題核心。各國領導人決議捐出2000萬歐元（約新台幣6.9億）對抗森林大火，發起長期全球護林運動，並援助同樣正在面臨雨林大火的非洲。

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