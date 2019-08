睡夢中被丟汽油彈「燒死4子」　她75％灼傷煉獄苦熬20月…去天堂陪孩子了

▲蜜雪兒家中凌晨被扔汽油彈,她在大火中失去4個孩子。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國大曼徹斯特沃克登(Walkden)於2017年發生一起重大縱火案,37歲的蜜雪兒住家凌晨5點被汽油彈攻擊,5名子女中有4個孩子在大火中喪生。她成功逃生,但是全身75%灼傷,住院奮鬥20個月後,昨(26日)晚間仍然不治死亡。母親珊卓拉(Sandra Lever)在臉書宣布死訊,警方則表示,將會重啟調查,研擬對三名縱火犯提起新的控訴。

蜜雪兒從2017年12月火災後開始住院治療燒燙傷,由於傷勢太過嚴重,2018年9月時甚至無法出席孩子們的喪禮。她的母親珊卓拉在臉書上宣布女兒的死訊,「經過20個月的艱辛奮鬥,美麗的蜜雪兒昨晚長出了翅膀,去陪伴她的孩子們了。」

大曼徹斯特警察局宣布,此案將會重啟調查,並與皇家檢察署商討,是否針對三名嫌犯提出新控訴。監督警長休斯(Lewis Hughes)表示,團隊將會給予家屬所有需要的支持,「身為這起案件的高級調查官,我切身體會蜜雪兒失去四個孩子承受多麼大的打擊。如今聽見她過世了,我感到令人難以形容的悲傷。」

She was too ill to attend the funerals of her children killed in the gutless attack — now, after almost 2 years of fighting, Michelle Pearson has died. https://t.co/c6oTWzpxaX