23歲瑜珈妹「倒掛欄杆」懸24m高空…挑戰極限體位　手滑墜樓全身骨折

▲墨西哥23歲女子特拉莎在欄杆上做瑜珈,摔下6層樓高陽台。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

來自墨西哥新萊昂州(Nuevo Leon)的女子特拉莎(Alexa Terrazas)於24日挑戰超高難度瑜珈體位,在陽台的鐵欄杆上「倒掛懸空」,卻不小心從80英尺(約為24公尺)的地方摔下來,四肢、頭部和臀部都嚴重骨折,目前情況相當危急。鄰居向當地媒體表示,以前就常常看到女孩在欄杆上做瑜珈。

WORLD NEWS #nzfijitimes

Alexa Terrazas was posing for photographs while attempting the stunt, before falling from the balcony of her sixth-floor apartment. https://t.co/0BbUhOghej pic.twitter.com/pKXnkJY8lE