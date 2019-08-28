想在這裡辦G7…自家俱樂部被指「有臭蟲」　川普怒批：齷齪的謠言

▲川普想將明年G7高峰會舉辦地選在自家渡假村。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在法國舉行的2019年G7高峰會甫落幕，美國總統川普（Donald Trump）立刻建議明年應選在邁阿密川普國家多拉高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）舉行。此話一出後，竟引來各種「臭蟲攻擊」，氣得川普一回國就在推特狂罵「多拉沒有臭蟲」，原來是幾年前有顧客在該渡假村遭臭蟲咬傷，《紐約時報》也發信告訴員工，渡假村的健身房跟餐廳有臭蟲。

川普27日從法國比亞里茲（Biarritz）返抵華盛頓後，立刻在推特發文，怒指「多拉沒有臭蟲」，全是激進的左翼民主黨又在散佈「不實又齷齪」的謠言。但川普臭蟲（#Trumpbedbugs）的hashtag瞬間在推特爆紅，許多人認為，川普想把2020年G7高峰會安排在自家「多拉高爾夫俱樂部」的行為，根本就是自肥

▲川普堅稱渡假村內沒有臭蟲。（圖／翻攝自川普推特）



這個「臭蟲」謠言源自於2016年7月．當時紐澤西州保險公司主管林德爾（Eric Linder）入住該俱樂部時，聲稱在尼克勞斯（Jack Nicklaus）別墅裡被臭蟲咬傷。俱樂部表示，房間內部可能會有蟲，林德爾是「唯一直接或促成」臭蟲出現的原因，但雙方當時達成和解。《紐約時報》則在日前發信給員工，請他們注意該俱樂部內健身房與餐廳內的臭蟲。

▲▼川普國家多拉高爾夫俱樂部（Trump National Doral Miami）。（圖／翻攝自官網）



川普接受媒體訪問時指出，他並不關心渡假村是否能賺錢，目前團隊為了2020年的G7高峰會，已經尋覓了12個可能地點，但這些地點有的距離機場太遠，有的不願意配合做場地設備調整，「有了多拉很好，它有很棒的建築，有50至70個大房間、很棒的會議室，還能看到壯麗的景色。」

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