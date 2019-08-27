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孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

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▲▼孟加拉穆斯林女子（圖／達志影像／美聯社）

▲孟加拉穆斯林女性以後結婚不用再表明是否保有童貞。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

孟加拉司法副部長塔魯克德（Amit Talukder）於25日宣布，穆斯林的結婚證書上，將刪除「處女」一詞，改成「未婚」，男方也必須公布身分，以示公平。根據了解，人權團體認為，要求新娘公布是否保有童貞，既違反隱私權又充滿歧視，因此要求修法。律師賽迪夸（Aynun Nahar Siddiqua）認為，「這是一項具有里程碑意義的判決。」

根據了解，孟加拉穆斯林的結婚證書上，要求女方在「處女、喪偶、離婚」中選擇其中一種身分，可是男方卻不需要。孟加拉最高法庭裁定，以後必須用「未婚」替代「處女」，新郎也必須對等地公布身分。

塔魯克德（Amit Talukder）向《法新社》表示，最高法院裁定預計10月以前會公布完整裁決內容，屆時結婚證書的修法也會生效。

▲▼孟加拉婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳統的孟加拉婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，孟加拉穆斯林結婚證書自1961年引入「處女」一詞，從此以後飽受批評。人權倡議團體認為，要求女方公布自己是否貞潔，帶有「侮辱性和歧視性」的意味，也違反個人隱私權。

孟加拉法律援助和服務信託基金（BLAST）於2014年發起連署請願，要求修改《1974孟加拉穆斯林婚姻和離婚法案》，如今終於獲得成果。賽迪夸說，「這項判決讓我們相信，未來還能夠繼續為女性奮鬥，並創造更多改變。」

《半島電視台》報導，一名來自達卡（Dhaka）的穆斯林婚姻登記員薩克（Mohammad Ali Akbar Sarker）表示，他和同事都在等待司法布部更改表格的官方通知，「我主持過許多婚禮，時常被問『為什麼男生享有不公開身分的自由，女性卻沒有？』，卻總是只能回答『這不是我能決定的事情。』我想，我不會再被詢問這個問題了。」
 

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關鍵字：孟加拉,結婚證書,隱私,人權,穆斯林

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