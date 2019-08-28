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27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

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▲▼英國27歲模特兒誤傳裸照，說是貓咪傳的。（圖／翻攝自IG「serennadee」）

▲德蘿莎的愛貓「天使」亂踩手機螢幕，傳出裸照。（圖／翻攝自IG「serennadee」）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國德比（Derby）的模特兒德蘿莎（Serrena Derosa）想要買車，用臉書私訊賣家詢問詳情，卻不小心發出H奶的性感裸照給對方。她說，5個月大的愛貓天使（Angel）調皮亂踩已經解鎖的手機螢幕，不知道怎麼選取了3張圖片，還成功發送出去。

德蘿莎看上一台2008年的奧迪A3， 私訊對方詢問「請問還有存貨嗎？」，下次檢查手機時，才驚覺已經發送出3張照片，其中一張是佝僂症患者，另外2張分別是她的裸照以及剛做完隆乳手術的圖片。

德羅莎向《每日郵報》表示，當下非常不知所措，著急想要刪除照片，可是系統卻說「只會在這支手機上移除」，「我心想，『我的老天，我現在好想死，太糟糕了！』」她向賣家頻頻道歉，但是對方只是默默地已讀。

德羅莎說，當時傳完訊息就把手機丟在床上，下樓去泡熱茶，再次回到房間，發現螢幕竟然翻面了，而天使則一臉無辜地躺在旁邊，「我一定沒有把螢幕鎖起來，天使顯然坐到手機上，不知道怎麼辦到的，隨機選上這些照片。」

德蘿莎表示，最近想要買車，透過臉書私訊30多個賣家，好不容易看上這一台售價2100英鎊（約為新台幣8萬）的奧迪，沒想到會發生這種事。她說，由於對方已讀不回，只好再次尋找喜歡的車子，「我的朋友覺得超級好笑，還糗我說，是不是可以用私密照談到好價錢。」

德羅莎解釋，佝僂症照片是和友人聊天時提到的，隆乳手術的照片則是要回傳給醫師，確保術後感染的情況穩定，沒有擴散。她坦言，現在非常害怕使用臉書，也放棄購買奧迪，「我學到教訓了，未來不會讓天使獨自待在手機旁邊，而且絕對會記得鎖上手機。」

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