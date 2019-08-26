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神秘「1403」狂出現！孫幫嬤撿骨「挖出洋娃娃」真相曝　上香39年拜錯人

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▲▼人骨,骷顱頭,謀殺,棄屍,活人祭祀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲文傳利替阿嬤撿骨才發現葬錯位置。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自新加坡的50歲男子文傳利非常孝順，時常上山到阿嬤墳前祭拜，8月4日撿骨的時候，卻在墓中發現泰迪熊、洋娃娃等玩具，這才驚覺39年以來都「拜錯人」。他通報國家環境局，經調查後才知道，原來是殯葬業者不小心鬧烏龍，頓時了解，原來過去幾年生活中不斷出現的神祕數字1403，是阿嬤在「暗示」墓穴號碼錯了。

根據《聯合晚報》，由於新加坡政府徵收蔡厝港墳場，文傳利4日時請人幫忙遷墳，想要把阿嬤的骨骸挖出來火化，卻發現玩具錄音機、泰迪熊和娃娃。他表示，77歲的阿嬤入土以前，身上穿著壽衣，配戴珍珠項鍊還有許多珠寶，完全和眼前的陪葬品不一樣，一問之下才知道，2個月前隔壁墳也出現類似情況，「挖墳的人從一名13歲女孩的墓中，挖出長袖上衣跟男裝喇叭褲，骨骸也比較長，不太像是小孩的。」

▲▼墳墓，墓碑。示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲當局推測，可能是殯葬業者鬧烏龍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據國家環境局的文件指出，蔡厝港墳場1980年10月27日共有11人下葬，包括阿嬤以及女孩在內的其中4人，全都委託同一家殯葬業者。文傳利提到，阿嬤墓穴號碼原本應該是1403號，旁邊的1404到1406號，則分別埋葬13歲女孩、30歲男子和61歲男性，「政府官員推測，當年沒有明確標示，第一個下葬的女孩可能不小心被葬到1403號，所以其他往生者也跟著被葬錯了。」

▲▼ 棺材,墳墓,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲文傳利每年都會祭拜阿嬤，如今才發現拜錯人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文傳利推測，女孩墳中的喇叭褲應該屬於另外一名男性往生者，「事發過程還有待當局釐清，但是我很肯定的是，過去39年以來都拜錯人了！」他回憶，自從阿嬤去世以後，生活中就常常出現1403這個數字，頻率之高讓他感到不安，每一次看見號碼又出現在車牌、文件編號或者收據上，就會跑去拜拜，「我感覺得到阿嬤有事情想告訴我，但是我卻毫無頭緒。」

文傳利表示，他是阿嬤帶大的小孩，感情非常要好，自從得知葬錯墓穴以後，掛念得吃不下、睡不著，「我現在一心只想趕快把阿嬤帶回家，把骨灰放在光明山上。」

綜合外媒報導，女孩家屬獲知這項消息的時候，也感到非常詫異，因為挖掘墳墓全權交給工作人員處理，對方也沒有回報任何異狀。女孩的姐姐表示，現在只想趕快把骨骸安置好，「我們翻了妹妹生前的照片，她確實擁有一個洋娃娃跟橘色玩具收音機，文傳利的阿嬤墓碑下躺的其實是我妹妹。」

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關鍵字：東南亞要聞,新加坡,墳墓,殯葬業,撿骨,火化

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