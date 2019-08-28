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48歲叔喝茫…扛電鋸「剁下侄子頭顱」　喊冤：夢到在砍椰子樹！

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▲▼菲律賓48歲男子用電鋸砍下侄子的頭，說自己在夢遊。（圖／翻攝Manila Bulletin）

▲30歲建築工人被叔叔用電鋸砍頭。（圖／翻攝自庫拉巴警察局、Manila Bulletin）

記者吳美依／綜合外電報導

菲律賓帕布拉席翁（Poblacion）於25日發生一起驚悚命案，48歲男子帕吉（Roger Paje）與同事、親友聚在一起喝酒，酒醉後竟突然拿起電鋸，把熟睡中的侄子羅斯基多（Eduardo Rosquitos）斬首，被害人立刻死亡。他被捕後向警方供稱，當時夢到在砍椰子樹，完全沒有發現已經鑄下大錯。

▲▼電鋸（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲酒醉的帕吉拿起電鋸殺人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據目擊者卡涅特（Edgardo Canete）表示，同事們早上8點左右開始喝酒，之後不知不覺躺在地板上睡著，大約下午1點時卻突然被引擎聲吵醒，一睜開眼就看見帕吉拿著電鋸，毫不猶豫地朝羅斯基多脖子砍下去。他當場被嚇醒了，從窗戶跳出去，一路逃回位於比利蘭島（Biliran）的家。

▲▼電鋸（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲帕吉是一名電鋸操作員，稱夢遊夢到在砍椰子樹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）報導，帕吉被捕後供稱，當時夢到自己正在工作，熟練地砍下椰子樹，完全沒有意識到其實已經砍下侄子的頭顱。庫拉巴（Culaba）警察局長埃西羅（Isidoro Ancero Jr.）表示，根據目擊者的說法，兇手犯案的時候，雙眼的確緊緊閉著。

綜合外媒報導，帕吉被警方逮捕後，暫時拘留在庫拉巴警察局，將依謀殺罪被起訴。警方也證實，30歲的死者是一名已婚建築工人，在睡夢中慘遭斬首，當場死亡。

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