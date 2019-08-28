賓士女電鋸破門「偷光SPA抗老產品」　雙手一抓指紋全留門把

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國德州城市舒格蘭（Sugar Land）23日晚間發生一起離譜的竊盜案，一名駕駛賓士休旅車的長髮女子跑到當地一間美容中心，發現無法徒手破門，隨即回頭從車上拿出一把電鋸，並在鋸開大門之後將抗老產品全部帶走。這段監視器畫面被上傳到網路上，引起美國網友們熱烈討論。

影片中，留著一頭淡金色長髮的女子穿著粉紅上衣、黑色長褲，身材看起來相當火辣，只見她在深夜走向無人的美容中心「Botox RN MD Spa」，彎腰用雙手抓住大門門把猛晃，試了大約24秒發現根本無法徒手打開，於是轉頭往畫面左側離開。

▲女子返回車上拿電鋸，再把美容中心的大門鋸開進去行竊。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

但女子並沒有放棄，她將自己的銀色賓士休旅車開到店門口，下車的同時手上還拿著一把電鋸，接著她將大門鋸開，期間還頻頻東張西望，似乎擔心聲音太大會引起路過民眾注意，最後她成功闖進店內，並偷走店裡的抗老產品，隨即開車逃離現場。

這段監視器畫面在網路上傳開後，大多數網友都覺得很扯，紛紛留言批評賓士女，「她怎麼會以為店家沒有設置監視器？」、「指紋應該全都留在玻璃和門把上了吧」、「想抗老還不如多笑笑，啊，我忘了她得靠打肉毒桿菌素才行」。

根據《今日美國》報導，舒格蘭警方表示，犯案的女子是一名白人女性，年齡約介於35歲至45歲之間，駕駛的賓士車沒有懸掛車牌，希望民眾能幫忙指認或是提供線索，幫助警方早日抓到竊賊。