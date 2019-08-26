宜蘭8月爆發2件「屈公病」病例　　目前共3例境外移入

▲宜蘭8月爆發2件境外移入「屈公病」病例，衛生單位追蹤並加強消毒。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭8月爆發2例症狀十分疑似登革熱的「屈公病」病例！兩例個案均於8月初至緬甸探親及旅遊，分別於8月13、20日返國。一例於8月15日因倦怠、骨頭酸痛就醫，8月19日通報疑似登革熱；另一例是8月12日於緬甸時，即因發燒就醫治療，返國因紅疹還會癢而就醫，經醫師診斷疑似登革熱，8月21日通報。目前2名個案均已康復，相關接觸者並無症狀，宜蘭衛生局持續追蹤中。

宜蘭衛生局指出，「屈公病」是由「屈公病」病毒所引起的急性傳染病，傳播媒介及模式與登革熱類似。主要的傳染媒介是埃及與白線斑蚊，屈公病病發初期症狀與登革熱非常類似，主要的症狀是突然發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛，或出現皮疹。

「屈公病」與登革熱症狀較不同的是，部分屈公病病患從發病開始即出現嚴重的關節痛，並可持續數周或數月，因痛得將身體彎起來，而得名屈公病。

另外，據疾病管制署監測資料顯示，2019年截至8月26日，國內共計通報2例本土屈公病個案（新北市），45例境外移入個案，含宜蘭縣3例，為10年來新高。2019年屈公病境外移入病例之感染地，以緬甸最多。

衛生局長徐迺維特別呼籲，2019年宜蘭縣內境外移入登革熱或屈公病案例都較往年同期高，請民眾如前往東南亞等流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後兩週內如出現不適症狀（發燒、頭痛、關節痛、肌痛、皮疹等疑似症狀）應主動通報衛生人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

另，也請醫療院所醫師提高警覺，加強TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）之問診，如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生單位採取後續防治措施。

此外，颱風過境各地多有降雨，也呼籲民眾防範病媒蚊孳生，大雨過後須加強戶內外環境整頓，落實「巡、倒、清、刷」清理居家周圍易積水的廢棄瓶罐、水缸、花盆或廢棄輪胎等孳生源。里鄰做好環境衛生清潔，才能保護自身及家人健康。

相關資訊可至疾管署全球資訊網瀏覽，也可撥打免付費防疫專線1922或宜蘭縣政府衛生局防疫專線9357011洽詢。