媽祖節福宴一桌2500元　特色料理26日預購讓信徒「呷平安」

▲▼2千5呷原價3千5媽祖節福宴，特色料理預購讓信徒呷平安。（圖／蘇澳區漁會提供）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會主辦的「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣-千桌福宴」，配合9月8日舉辦的「媽祖之夜晚會」，特別邀請宜蘭縣18間知名餐廳共同推出福宴料理，每桌至少會有一道以當地食材鯖魚為主的菜色，每桌原價3千500元，8/26日起接受預購只要2千500元。

宜蘭縣政府表示，北臺灣媽祖文化節是由北臺灣8縣市政府，自2004年以來，每年在農曆8、9月份輪流與輪值宮廟，共同舉辦媽祖文化節系列活動，至今已邁入第16年，2019值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮舉辦。

而為發揚宗教文化珍貴的民間信仰資產，宜縣府於9月6日至8日邀請北臺灣8縣市媽祖廟與宜蘭縣各宮廟共同辦理「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」遶境祈福活動，以促進城鄉交流，活絡民間信仰。

另，蘇澳區漁會為配合活動及推廣在地海鮮食材，於9月8號（週日）媽祖之夜晚會，在進安宮前第三漁港碼頭廣場，結合宜蘭縣「南方澳活海產餐廳、水都活海鮮餐廳、正宗豆腐岬餐廳、永豐活海鮮餐廳、大芳園活海鮮、順豐滿海鮮餐廳、新海樓活海產餐廳、華城餐廳、海生樓活海鮮、龍之園、羅東祥瑞渡小月（百樂食堂）、年年小館、金門餐廳、味芳餐廳、品鮮活海鮮、螃蟹屋和漢海鮮料理、正賀和漢料理、興德素食店」等18間知名餐廳，推出以當地食材鯖魚為主的特色料理「媽祖千桌福宴」，供信眾香客與宜蘭縣鄉親訂購。

民眾除了可以優惠價格2千500元訂購原價3千500元的媽祖福宴特色料理桌餐之外，亦可欣賞媽祖之夜晚會精彩熱鬧的演藝團體表演活動。

蘇澳區漁會指出，有意願訂購的民眾可自8/26日上班時間起，至30日下班時間止，透過蘇澳區漁會、頭城區漁會、宜蘭市公所（財政課）、蘇澳鎮公所（財政課）、冬山鄉公所（財政課）、礁溪鄉公所（財政課）、員山鄉公所（財政課）、壯圍鄉公所（財政課）、羅東鎮公所（財政課）、三星鄉公所（財政課）、五結鄉公所（財政課）、頭城鎮公所（財政課）、冬山鄉農會、宜蘭市農會等14個現場訂購點，由專人協助以現金繳費訂購，每人最高訂桌限額3桌，當場繳費，訂完為止。

或透過網路以信用卡刷卡訂購 https://order.24hhrs.com/，民眾若有訂購問題，亦可撥打蘇澳區漁會專線電話（03-9964067）洽詢。