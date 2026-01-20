女童急性心肌炎昏迷亡！B19病毒曾轟動全台　恐怖奪命史曝

▲11歲女童疑染B19病毒猝逝，令醫界想起2010年，一名年僅7歲的劉小弟打完疫苗後全身出紅疹就醫仍不治，事後也證實與B19病毒有關。（示意圖，非本案當事人／日本厚生勞動省）



記者游瓊華／台中報導

台中一名11歲女童疑似感染細小病毒B19，在與家人外出時，車上突然大叫一聲後昏迷，送醫插葉克膜救治仍回天乏術。事實上，相關死亡案例過往也曾發生，最轟動的莫過於同樣在台中，當時年僅7歲的劉小弟以及11個月大的張姓女嬰，兩人都在接受疫苗後死亡，引發家屬質疑，事後解剖證實都是感染B19致死。

2010年，台中一名7歲劉小弟在校內接種疫苗後，全身出現紅疹後送醫，未料搶救一個月後仍死亡，家屬懷疑是疫苗導致，但後來檢驗報告指出，劉小弟身上驗出B19病毒，產生噬血症候群，導致肝臟和脾臟腫大，還有多重器官壞死衰竭，併發瀰漫性凝血不全，腦幹出血死亡。

2011年一名11個月大張姓女嬰在診所接種流感疫苗後，隔日出現嘔吐、呼吸急促等症狀， 經送醫院急救仍不幸死亡。檢驗報告中指出，女童罹患嚴重亞急性淋巴細胞性心肌炎，在心臟、肺臟、脾 臟、肝臟、血液等都驗出高病毒量B19 微小病毒(Parrovirus B19)，導致心肌細胞破壞，心臟肥大擴張，心因性休克死亡，且心肌炎於死亡前1到2週應已發生，研判與接種疫苗無關。

台中市衛生局今天發出新聞稿強調，B19病毒非屬法定傳染病，依法無須通報，將持續監測國內外各類法定傳染病疫情資訊，加強衛教宣導。

衛生局提醒，寒假及年節期間聚會增加，呼籲市民勤洗手、出入人多公共場所自主戴口罩，出現不適症狀應及早就醫並在家休息，共同守護健康。