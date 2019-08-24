不敵白鹿強陣風摧殘　頭城搶孤15公尺高「飯棧倒塌」緊急搶救

記者游芳男／宜蘭報導

白鹿颱風雖從台灣南部過境，但外圍環流間歇性強陣風、大雨，造成宜縣災情，24日下午2點50分左右，頭城搶孤飯棚上的飯棧，不敵白鹿強陣風催殘，應聲倒塌。另，羅東鎮林業文化園區內停車數場路樹倒伏砸3輛車。

▲▼不敵白鹿強陣風摧殘，頭城搶孤飯棚上的飯棧，應聲倒塌。（圖／頭城搶孤隊領隊林光賢提供）

宜蘭民俗重頭戲的2019頭城搶孤，8月29日晚11時鬼門關前，先登場是爬飯棧，但豎立在飯棚上，高15公尺、總重500公斤（已綁好180公斤白米）的飯棧，24日14時50分許，經不起白鹿颱風強陣風，應聲倒塌，幸無人受傷，搶孤協會正緊急扶正中。

▲不敵白鹿強陣風摧殘，原豎立在頭城搶孤飯棚上的飯棧（圖左），應聲倒塌。（圖／記者游芳男翻攝）

另，白鹿颱風強陣風，也在羅東鎮林業文化園區造成災情，園內一棵路樹倒伏，砸中停車場內3輛車，路樹砸車也幸未傷到人。

▲白鹿強陣風催殘，羅東鎮林業文化園區內停車數場路樹倒伏砸3輛車。（圖／記者游芳男翻攝）

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