宜蘭有牌妓女戶成歷史！羅東「松月屋」老闆去年過世　縣府提案廢止

▲宜蘭最後一家有牌妓女戶，合稱羅東鎮「後街」的「松月屋」（圖右）走入歷史。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭有牌妓女戶走入歷史！宜縣警局因最後一家有牌妓女戶羅東鎮「松月屋」負責人2018年過世，依法撤銷執業許可，並於27日宜蘭縣務會議中提案廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，宜蘭有牌妓女戶將不再。

宜縣警局指出，羅東鎮「松月屋」是1968年1月19日由警局發照，宜蘭有牌妓女戶恩客有時需排隊的全盛時期，宜蘭市（紅毛土路）、羅東鎮（羅東後街）各約有4家，「松月屋」廢照前有6名公娼，年齡在37年次至57年次間，公娼年齡偏大，且受到持觀光簽證來台從事非法色情行業的外籍女子影響，「松月屋」恩客不再上門，生意大不如以往。

宜蘭有牌妓女戶，2003年還有5家，受到時代潮流衝擊，至2018年僅剩下「松月屋」一家。

另，「松月屋」張姓負責人已過世，羅東分局於2019年1月1日撤銷其執業許可，及依「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」註銷其職業許可證。

依該條例註銷其職業許可證 並依該條例23條規定：「本自治條例自公布日施行，至本縣現有性交易場所全部結束營業後廢止」，故報請廢止本條例。

而「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」23條規定：「本自治條例自公布日施行，至本縣現有性交易場所全部結束營業後廢止」，宜縣警局才報請廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」。

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