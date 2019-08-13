2關鍵釀絕命終結高空版！兒直擊父親與工人摔死　悲嘆：一切都發生得太快

▲宜蘭2死工安意外，王姓業者兒子目睹父親與工人摔死。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭13日發生2死工安意外慘劇，當時在地面協助高空吊掛招牌的死者王姓業者兒子，不幸的目睹父親與李姓工人一同墜地，他傷心說：「「一切都發生得太快，完全來不及反應！」。

王姓廣告公司老闆與李姓員工，在18公尺高空吊車吊籃中，要吊掛招牌時，吊籃勾住招牌鋼架凸出的鐵質燈架，地面陳姓操作員疑通訊不良，仍讓吊臂持續升起，吊籃與吊臂竟脫鈎，吊籃墜地，王、李2人彈出重傷在地，2人雖被緊急送醫，但不幸均宣告不治。

▲宜蘭一輛吊車吊籃，從18公尺高（紅圈處）墜落，造成2死工安慘劇。（圖／記者游芳男攝）

吊掛招牌作業時，死者王姓業者的兒子，是在地面擔任助手，他傷心回想這起不幸事件時說，當時吊臂上升時，吊籃勾到招牌鋼架凸出的鐵質燈架，「我在無線電中聽到我爸有無線電對講說往下（指向操作員通聯說吊臂要往下）就不會勾到」、「但我不知道那時無線電是否有問題，在下面的操作員，無線電是否有聽到我爸講的話？或沒有聽到這？這以後要釐清，」

結果吊臂是繼續往上升，吊籃與人就整個墜落下來！「一切都發生得太快，完全來不及反應！

」。

▲宜蘭13日2死工安慘劇地面，留有血跡斑斑。（圖／游芳男翻攝）