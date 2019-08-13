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兒子全程目睹！吊車吊籃18米高空脫鈎墜地　老闆與工人彈出2死

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▲地面留有2工人18公尺高墜地血跡斑斑。（圖／游芳男翻攝）。▲地面留有2工人18公尺高墜地血跡斑斑。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

好可怕！人跟吊籃，就這麼從18公尺高硬生生摔下來。宜蘭13日近中午發生2死工安慘劇，王姓廣告公司老闆與李姓員工，在18公尺高空吊車吊籃中要吊掛招牌時，吊籃勾住招牌鋼架凸出的鐵質燈架，地面陳姓操作員疑通訊不良，仍讓吊臂持續升起，吊籃與吊臂竟脫鈎，吊籃墜地，王、李2人彈出重傷在地，2人雖被緊急送醫，但不幸均宣告不治。警方正釐清肇原因中。

13日近中午，宜蘭礁溪鄉一廣告公司 52歲王姓業者，與28歲李姓員工搭上限乘2人的吊車吊籃，在礁溪鄉中山路2段的一家產後護理18公尺高外牆處吊掛招牌，當時，王姓業者的兒子也在地面協助作業理。

吊掛招牌時，吊籃勾住招牌鋼架轉角處凸出的鐵質燈架，地面有吊籃操作執照的陳姓操作員，疑通訊不良，加上地面引擎聲等作業聲音大，陳男未停住吊臂，讓吊臂持續升起，吊籃與吊臂竟脫鈎，吊籃墜地，王、李2人彈出重傷在地，鮮血從耳、口、鼻滲出並在地上留有大灘血跡，警消到場搶救時2人已無生命跡象。

▲宜蘭一輛吊車吊籃，從18公尺高（紅圈處）墜落，造成2死工安慘劇。（圖／游芳男攝）

▲宜蘭一輛吊車吊籃，從18公尺高（紅圈處）墜落，造成2死工安慘劇。（圖／游芳男攝）

▲宜蘭一輛吊車吊籃，從18公尺高（紅圈處）墜落，造成2死工安慘劇。（圖／游芳男翻攝）

▲宜蘭一輛吊車吊籃，從18公尺高（紅圈處）墜落，造成2死工安慘劇。（圖／游芳男翻攝）

李男急送陽大附醫急救，但仍宣告不治。王男被急送礁溪杏和醫院後，轉送羅東博愛醫院，但到院時已失去呼吸心跳，且右耳耳漏、頭顱骨折、右胸氣胸，兩邊肋骨全斷，右腳腳掌變形的王男，也不幸在13日下午1時許宣告不治。

▲▼2死工安慘劇，肇事的吊車與吊籃。（圖／游芳男攝）

▲▼2死工安慘劇，肇事的吊車與吊籃。（圖／游芳男攝）

▲▼2死工安慘劇，肇事的吊車與吊籃。（圖／游芳男攝）

王男兒子表示，當時吊籃被勾時，在上面的父親有馬上透過無線電向操作員喊停，但疑似現場工作聲太大，吊臂仍持續上升，隨即吊籃就墜落。

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關鍵字：宜蘭,2死,工安意外

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