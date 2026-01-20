2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲　起飛前直升機檢查正常

▲ 阿蘇火山口。（圖／阿蘇市提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機20日上午失聯，機上載有2名台灣籍旅客及1名日籍飛行員。當時火山口附近疑似傳出「砰」的一聲巨響，但飛行前的檢查並未發現直升機有任何異常。

10分鐘觀光行程未返航 失聯者含2台人

綜合《熊本日日新聞》及《富士新聞網》，這架從阿蘇卡德利動物樂園起飛的觀光直升機原定飛行時間僅10分鐘，但在預定降落時間仍未返回，失聯乘客包括41歲台灣籍男性、36歲台灣籍女性，以及64歲日籍飛行員。

火山口傳巨響 手機自動發送撞擊警報

令人憂心的是，事發時火山口附近警衛聽見一聲「砰」的聲響，且失聯乘客的智慧型手機碰撞偵測系統自動發送「強烈撞擊」通報至消防單位。

營運該直升機的「匠航空」公司表示，事發後曾派另一架直升機搜索但未尋獲，後續由警消直升機持續搜尋，「從地面無法看見機體」，並稱「後續處置將由社長決定」。

機體檢查正常 資深機師無身體不適

飛行前檢查顯示直升機機體狀況正常，飛行員也擁有10年以上飛行經驗，當時並無身體不適狀況。

由於天候條件不佳，民間搜救機現已撤離，由警方、消防及航空自衛隊接手搜索任務，目前正前往阿蘇中岳火山口附近搜尋機體，但因車輛無法開到火山口周邊，只能徒步前往，尚無法掌握機體具體狀況。

