驚！強風吹倒好兄弟15公尺高「飯棧」　30老師傅連夜重製再立

▲▼15公尺高頭城搶弧「飯棧」被白鹿吹倒，重製後於25日重新豎立。（圖／搶孤大會提供）

記者游芳男／宜蘭報導1450倒落

真是掃到颱風尾！白鹿颱風24日雖從台灣南部過境，但間歇性強陣風發威，頭城搶弧15公尺高「飯棧」在24日14時50分許，遭白鹿狂吹應聲倒塌，搶弧大會召集30名老師傅連夜重新趕製後，在25日下午重新豎立「飯棧」。

24日宜蘭未在白鹿颱風警戒區內，但宜蘭民俗重頭戲的2019頭城搶孤慘遭白鹿狂吹，8月29日晚11時鬼門關前，搶孤活動先登場的爬飯棧中，豎立在「飯棚」上，高15公尺、總重500公斤（已綁好180公斤白米）的「飯棧」，24日14時50分許，經不起白鹿颱風強陣風，應聲倒塌，幸無人傷亡。

「飯棧」倒塌非同小可，頭城中元祭典協會在理事長楊碧村，召集30名老師傅，齊力於24小時內重新製作完成，並擇吉日良時在25日下午2時整，重新豎立樹立飯棚棧。

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