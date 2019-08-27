立足羅東「後街」半世紀　「松月屋」見證宜蘭公娼史

▲羅東鎮「後街」康樂巷內，宜蘭最後有牌妓女戶「松月屋」，見證宜蘭公娼歷史。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭有牌妓女戶走入歷史！位於俗稱羅東鎮「後街」康樂巷內，已缷下招牌的宜蘭最後一家有牌妓女戶「松月屋」，走過半世紀見證康樂巷繁華與沒落，宜蘭開業最久「松月屋」吹息燈號，洗盡鉛華也見證宜蘭公娼史。

宜蘭羅東康樂巷的老鄰居們回憶，1968年以來，康樂巷全盛時期，公娼家數曾達3、4家，茶室等聲色場所也20多家，公娼生意好時，尋芳客是常出現排隊人潮，公娼內點紅燈的小隔間就是男人們的「歡樂戰場」。

據了解，公娼消費是統一價格，每次從100元到後來的600元，在早期是木材工人、老兵經濟實惠性解放的選擇。另，會從事公娼，很多是家境清寒，才不得不暫委身公娼內。

而平均年紀超過50歲的公娼，敵不過地下情色業年輕私娼的競爭，加上老恩客們逐漸凋零，康樂巷公娼注定走向沒落。

「松月屋」負責人女兒表示，父親39歲時早逝，母親是很辛苦經營合法的「松月屋」，來養大他們，看到「松月屋」不得不息燈，也是超難過。

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