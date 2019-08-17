羅東夜市知名羊肉湯吃到「加料寬版橡皮筋」　業者道歉認錯

▲吳姓網友在知名宜蘭羅東夜市吃羊肉湯，吃到「加料寬版橡皮筋」。（圖／擷取自「爆料公社」）

記者游芳男／宜蘭報導

在知名宜蘭羅東夜市吃羊肉湯，老闆佛心來了？！加料寬版橡皮筋！吳姓網友：「當時兩位店員都非常堅持是羊筋！」、「我們用打火機燒，馬上焦黑並且冒出濃厚塑膠味，她想請問這是什麼品種的羊？還是進口的羊呢...？」網紛紛說：「羊吃塑化劑長大」、「難不成，是用橡皮筋，當羊筋」、「怎不當場請店員先吃看看。好險店員沒說打火機有問題」。于姓業者是道歉並承認疏失願賠償客人。

吳姓網友在「爆料公社」說：來羅東夜市吃晚餐，點了2碗帶骨帶肉的羊肉，其中一碗裡面出現了這條東西，一開始以為是配料，吃了之後發現無法咀嚼下嚥，怎麼咬都不會變形...

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又說，拉開鬆手會有彈橡皮筋的聲音...聞了有羊肉湯底味道+塑膠味...他們的羊肉都煮到非常軟爛，當下第一次詢問店員，店員說這是羊筋...？回座位後同桌全部一起確認都覺得不是羊筋！第二次詢問店員，這次共兩位店員都非常堅持是羊筋！

吳姓網友表示，從小吃羊肉到現在沒吃過這類型羊筋，為了避免是我們孤陋寡聞鬧笑話，我們用打火機進行燃燒，馬上焦黑並且冒出濃厚塑膠味，燃燒後馬上聞當下非常嗆鼻，請問店員這麼堅持並且確定的態度，想請問這是什麼品種的羊？還是進口的羊呢...？

▲吳姓網友友人們將羊肉湯加料寬版橡皮筋！用火燒立現嗆鼻塑膠味。（圖／擷取自「爆料公社」）

于姓業者17日說，「確實是綁羊腿的寬版橡皮筋，我們承認疏失、及絕非故意」，吳姓客人是16日晚到店消費，造成客人的困擾，他道歉！也會加強員工訓練，加強食品衛生！同時願意賠償客人損失！