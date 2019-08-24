感人！8歲童帶母親遺照攻頂玉山　要離天堂近一點想夢見媽媽

▲▼8歲男童鄒澤綱帶母親遺照攻頂玉山，離天堂近點就是想再夢見媽媽。（圖／鄒品為提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

感人！宜蘭8歲男童鄒澤綱帶母親遺照攻頂玉山，為了就是要離天堂近點讓媽媽看見，並想再次夢見媽媽，男童辛苦攻頂，也是為了要完成曾說要帶媽媽去爬玉山的承諾。

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「媽咪。我們一起上玉山主峰！為了完成與媽咪的約定，花了2天、走了21.8公里，克服小小高山症不舒服，終於，小綱揹著媽咪漂亮照片上玉山主峰，內心有好多話想跟媽咪說的他，希望媽咪能看到！」8歲男童鄒澤綱爸爸鄒品為PO文，男童思母之情賺人熱淚。

網說：「小綱和小為都很棒 ！相信媽媽也是帶著笑容看著你們的 ！」、「太強大了！！打心底佩服父子倆，大山挺拔傲然，也像父母的愛，永恆不變的！」、「好有孝心令人感動」、「毅力已經深植孩子的心中～在全東北亞最接近媽咪的地方」。

8歲男童鄒澤綱爸爸鄒品為說，愛妻張嵐綺2015年為大兒子鄒澤綱講故事，兒子才知玉山是台灣最高峰，當時兒子嚷著要帶媽媽去爬玉山，腳開過刀的張嵐綺說：「媽媽腳力不行，那兒子你幫我爬，帶信物上去！」兒子點頭說「我一定做到！」

老天捉弄人，媒體人的張嵐綺，2017年初不幸因病辭世，男童因只在媽媽辭世隔天夢過媽媽，男童的弟弟與父親卻多次有夢到，男童為此常傷心，為了要再夢見媽媽，及實現對媽媽的承諾，多次向爸爸鄒品為說「玉山離天堂可近一點，我上山去，可離媽媽更近！可再夢見媽媽」。

男童爸爸感念男童思母之情，決定要幫男童圓夢，除訓練男童腳力外，也不斷申請登玉山，8月中籤了，男童帶著媽媽美美的遺照，父子倆8/17日與男童乾爸、乾弟4人出發。

8/19日6時20分開始攻頂，途中，男童突有小小的頭暈、手腳冰冷等高山症兆出現，男童爸爸為男童穿厚衣、餵高熱量食物及按摩，並緩慢且甚至背男童的攻頂，男童孝心感動天，40分鐘後男童不適全消失。

4人終於在8/19日8時30分許，登上海拔3952公尺的玉山頂。男童拿出媽媽遺照說：「媽媽，我來了，您好嗎？」，男童爸爸等人是強忍著淚水。

▲▼8歲鄒澤綱帶母親遺照與爸爸鄒品為等人登玉山，離天堂近點就是想再夢見媽媽。（圖／鄒品為提供，下同）

男童爸爸鄒品為表示，下山時，男童頻頻回頭看著玉山，要想看天上的媽媽，但玉山雲霧濃，男童一度失望地說：「我還有好多話想跟媽咪說，可是霧濛濛的」沒到話語一落，雲霧慢慢褪去，山頭的容貌出現。

男童爸爸鄒品為感動地說，兒子與媽媽分開第591天完成攻頂玉山壯舉，讓男童再次感受媽媽的慈愛，因為媽媽愛是從來沒離開。

鄒品為說，攻頂時男童出現小不適「為兒子的安全，我曾想要中止攻頂」但想到這一趟對兒子而言，除了可完成兒子離媽媽近一點的心願，也可以讓兒子學到堅持再堅持、絕對不能輕言放棄的人生歷煉，還好老天與兒子的媽媽都有保佑兒子，兒子不舒服很快就好了。