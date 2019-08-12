超凶殘！宜縣副議長弟討200萬債務　夥同小弟虐死菜販還滅證

▲宜蘭副議長弟陳志彥討200多萬債務 夥同小弟打死菜販，被宜蘭地院判8年刑期。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

200多萬債務引發殺機！宜蘭一名菜販欠債，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾弟陳志彥，率5名小弟到宜蘭大同鄉討債時，手段凶殘，圍毆、凌虐菜販長達6至7小時而致死，事後，陳志彥為滅證，還指使小弟要犯案現場之一的店家銷毀監視器畫面。宜蘭地方法院審結，以共同傷害致死罪，判陳志彥8年刑期，其餘陳的小弟分別判7至3年不等刑期。

判決書指出，51歲林姓菜販欠汽車經銷商42歲陳志彥200多萬債務，2018年5月14日，陳志彥獲知林姓菜販人在宜蘭大同鄉南山村，陳志彥在當日上午近11時許，要李姓小弟開車載廖元輝（目前在逃，另行審結）、陸男、張男前去找林姓菜販。

陳志彦還要吳姓員工開陳志彥的自小貨車，載趙男一齊在南山村會合。陳志彥等人會合後，在南山村一家農藥行內堵到林姓菜販，林姓菜販逃到農藥行廚房後，廖元豪、陸男等人以藤條、鋁棒等物，猛打林姓菜販四肢、背、腹部等處，林姓菜販倒地後，還被用水管綑綁，再被拖上小貨車車斗。

林姓菜販被載至附近一處工寮因無錢還債，人又被載到陳志彥羅東鎮住處。當天下午4時許，陳志彥在場時，廖元豪及陸男分別以徒手、持藤條再打林姓菜販，林姓菜販傷重，另名陳姓男子將林姓菜販送羅東博愛醫院。但林姓菜販不幸於14日晚間7時許因失血過多，造成低血溶性休克致死。

出人命後，陳志彥擔心押人行凶畫面曝光，要農藥行陳姓男子把有拍到他們出沒、押人的監視器畫面全銷毀。

法官認為，陳志彥等人凌虐毆打被害人長達6至7小時，手段兇殘，欠缺對他人生命身體尊重，也對社會治安危害甚鉅尤其是陳志彥事後滅證，且前後供詞不一，企圖脫免刑責，毫無悔意。

但陳志彥等人與家屬逹成賠償380萬元和解，且家屬要給「年輕一個機會」等語，分別以陳志彥共同傷害致死判8年刑期、趙男因共同傷害致死及累犯判7年、吳男判7年。另外判陸男3年10月、李男3年10月、張男3年6月。