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礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！　宜蘭衛生局：未違法有小缺失

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▲▼礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！（紅圈處），宜蘭衛生局稽查未違法有小缺失。（圖／擷取自「爆料公社」）

▲礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！（紅圈處），宜蘭衛生局稽查未違法有小缺失。（圖／擷取自《爆料公社》）

記者游芳男／宜蘭報導

民眾在《爆料公社》指控，宜蘭礁溪鄉一家飯店供食的鴨蛋有蛆！宜蘭衛生局表示，獲報前往稽查，業者食品自備場所的環境未發現違法，但部分小缺失需要改善，並在現場輔導業者務必做好食品安全衛生管理、落實食材管理與驗收。

▲▼礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！（紅圈處），宜蘭衛生局稽查未違法有小缺失。（圖／擷取自「爆料公社」）

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宜蘭衛生局表示，有民眾於社群網站反映「礁溪某酒店餐飲鴨蛋內有蛆」1事，衛生局立即派員至礁溪這家旅宿業者製餐地點，依據食品良好衛生規範準則稽查，在現場輔導該業者務必做好食品安全衛生管理、落實食材管理與驗收。

▲▼礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！宜蘭衛生局稽查未違法有小缺失。（圖／宜蘭衛生局提供）

▲▼礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！宜蘭衛生局稽查未違法有小缺失。（圖／宜蘭衛生局提供）

▲▼礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！宜蘭衛生局稽查未違法有小缺失。（圖／宜蘭衛生局提供）

而依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反者將依同法第44條規定，命其限期改正，屆期不改政者處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局局長徐廼維說明，已要求業者遵循食品安全衛生相關法規，保障食品安全衛生，提供安全、健康之產品給消費者，暑假期間遊玩旅客日增，衛生局將持續加強轄內餐飲業者之稽查，倘有違反食品安全衛生管理法相關規定將依法處辦；民眾如有任何食品安全衛生問題，請撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779 洽詢。

另有關消費爭議問題，民眾若有任何消費爭議，可在上班時間（不含午休）撥打全國消費者服務專線1950，消費者服務中心有專人提供專業及熱忱的諮詢服務，或民眾亦可逕上行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以保護自身權益。

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關鍵字：宜蘭,飯店,鴨蛋有蛆

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