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影／花50元網購商品！她驗證碼一輸入「40萬瞬間沒了」：客服還直接失聯

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記者朱世凱／綜合報導

現今有不少人都喜歡在網路上滿足購物慾望，大陸一名蔣姓女子也不例外，不過她卻因此掉進詐騙陷阱。蔣女表示，自己原本是想網購一樣12元（人民幣，下同，約新台幣50元）的小商品，不過商品遲遲沒有寄來，她只好遵照客服的步驟進行退款，不料當她輸入驗證碼後，9萬人民幣（約新台幣40萬元）存款就沒了，客服更是直接人間蒸發。

▼想在網路上購買喜歡的商品，沒想到卻被騙走不少錢。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

綜合陸媒報導，家住江蘇省無錫市的蔣女在上（7）月28日於一個大陸購物平台「蘑菇街」上，看中一個12元（約新台幣50元）的小東西，可是商品直到本（8）月13日都還沒寄來，她只好打電話去詢問店家出貨狀況。對方表示，包裹不小心被快遞公司弄丟了，只能讓蔣女按照客服的規定進行退款。

蔣女表示，她不久後就接到一通陌生電話，對方表示願意賠錢，要求她加微信進行語音通話來操作，丈夫便在一旁陪同完成手續。她說，過程中接收到了驗證碼的訊息，對方就要她回報這串密碼才能完成輸入並退款，結果自己的存款就這樣沒了。

▼回報驗證碼後，存款的40萬瞬間轉給別人。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼花50元網購！她輸入驗證碼40萬瞬間沒了。（圖／翻攝自看看新聞）

蔣女再稱，一開始不見了16000多元（約新台幣7萬元），不過因為太過慌張，所以又繼續按照客服的要求操作，最終被騙走近9萬人民幣（約新台幣40萬元），「事後對方還要我繼續操作，我就感覺不對了，只好打電話報警。」據悉，這位「女客服」當下就果斷失聯，再也聯繫不上。

▲▼花50元網購！她輸入驗證碼40萬瞬間沒了。（圖／翻攝自看看新聞）

蔣女表示，她平時經常網購，對陌生電話和訊息都非常警惕，沒想到也有馬失前蹄的時候，希望可以用自己的經歷給大家提個醒。網友看完後反倒嘲諷地說，「智商堪憂」、「我怎麼覺得是快遞公司和詐騙犯勾結」、「腦子是個好東西」、「繳了智商稅，下次就知道了」、「官方客服怎麼可能會要你私下加微信處理」、「要你匯款或是輸入驗證碼，應該就要察覺有鬼了吧」。

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關鍵字：網購,存款,客服,驗證碼,密碼,詐騙

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