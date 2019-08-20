網購戰起來！99購物節打出免運回歸　超值開學3C、品牌日迎擊

▲9.9超級購物節即將到來，預期將再掀起一波網購大戰。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

下半年電商戰開打，其中一大檔就是9.9超級購物節，蝦皮購物提前公布暖身期間將推出天天主題日最低1折起、灑千萬購物金，同時宣告將有限定的免運回歸；東森購物則是強打超值開學3C迎擊，筆電下殺折扣，讓預算有限的學生族能便宜入手；Yahoo奇摩購物中心攜醫美保養業者接連推出兩檔超級品牌日。

今年「9.9超級購物節」，蝦皮購物對於即將搶先開跑的暖身活動，宣告全球7國共同號召免運回歸，8/21～9/8主打天天99元免運，另有天天主題日，集結美妝、生活家居、3C科技用品等最低下殺1折起，Kiehl's契爾氏激光極淨白淡斑精華不到1,600元、Dyson 二合一涼風空氣清淨機下殺12,900元，以及超殺折扣Apple系列商品。

此外，8/21「超級蝦券日」將發送300萬蝦券，並首度集結近200間店家祭出限量「百倍品牌神券」，用1蝦幣瘋搶，凡8/21～9/8兌換成功，即可在9/9當天使用最高回饋600元。

東森購物網則是針對有購機或換機需求的人，祭出多款高人氣3C商品下殺優惠，Acer Aspire E獨顯筆電免2萬元入手、msi電競液晶螢幕買再送原廠龍魂電競椅，推薦給預算有限的學生族群。

配合近期三星最新旗艦手機Galaxy Note 10系列預購開跑，東森購物網即日起也開放預購，下單並完成登錄，除可獲贈藍牙耳機、無線充電座或快充旅充組、行動裝置保險為期一年等官方好禮，還能享購物網獨家最高回饋15%，包括購機登記送2,200元東森提貨券、刷卡滿額送2,600元東森提貨券，條件符合將可獲得4,800元東森提貨券。

▲Acer Aspire E 獨顯效能筆電，開學季下殺免2萬。（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網8/16～9/2主打「開學世紀之戰」。（圖／東森購物網提供）

Yahoo奇摩購物中心攜手品牌Dr.Wu、嬌生，即日起至8/21限時2天推出「Dr.Wu超級品牌日」，主打全館42折起、獨家排隊秒殺組合、明星商品買一送一再打84折，醫美節同慶加碼獨家送玻尿酸保濕三步驟試用包、滿額送玻尿酸保濕體驗組、玻尿酸清爽保濕補水組、超逆齡深層導入限量療程組等四重好禮，總值超過6,500元；滿額登記再抽Dyson Airwrap Complete 造型器、滿額登記送500超贈點。

8/22～8/23接著祭出「嬌生超級品牌日」，全館狂殺1折起、買就送Aveeno燕麥保濕沐浴露100ml、每日限搶商品8元起、滿888元再打85折、領券現折50元、滿額加碼送100超贈點及登記抽Dyson吹風機等好康優惠。

▲DR.WU玻尿酸清爽保濕補水組，玻尿酸保濕精華液清爽型15ml＋玻尿酸保濕水凝露30ml，加贈限量手繪購物袋，超品日特價999元，將於8/20 10:00限定開搶。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）