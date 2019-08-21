女友幫訂尾翼！包裹等半月...他一拆臉綠「太戰鬥了吧」　萬人狂燒求買

▲女友幫訂尾翼，原PO實測裝車尾，竟有反萌差效果！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「哈囉？妳在跟我開玩笑嗎？」一名男網友想買尾翼，要替小老婆增添「戰鬥力」，日前請女友幫忙上網訂購，怎料等了半個月，包裹一拆開爆傻眼，尾翼SIZE差很大，根本就是模型車專用，萬名網友看到照片後，紛紛一秒嘴角失守笑炸「忘了加購放大燈！」

這名男網友在臉書《爆廢公社》崩潰表示，一直想替愛車車尾上加裝一個帥氣尾翼，在月初時，請女友幫忙上網訂購，一組價格大約1500元，不過等了半個月遲遲沒收到，女友才回應「有，寄來的路上了！」

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▲想必原PO以後不敢叫女友網購東西了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

原PO千盼萬盼，某日終於收到包裹，結果包裝一打開瞬間眼神死，「這尾翼也太戰鬥了吧！」傻眼照片曝光，原來天兵女友買到迷你SIZE款的尾翼，而非真正車用的款式，原PO語帶無奈反問，「我等半個月，妳知道嗎？哈囉？」

▲網友笑瘋求買！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

超古錐照片引發1.5萬名網友笑瘋，「尾翼無誤！」、「是你車太大台啦，尺寸自己沒有確認好」、「心靈馬力+1p」、「裝上車會飛了」、「我也想買很久了 ，但是看完這篇文後，我自己去訂」、「好Q！光看就很熱血了」、「女友也太天然呆了」、「有這麼幽默的女友很幸福！」、「忘了加購放大燈」。

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