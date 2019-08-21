月薪35K招募新血！詐騙集團「集中營式」管理成員　養樂多供古曼童求財

記者洪靖宜、廖安莘／南投報導

高雄市警鹽埕分局會同南投埔里分局，破獲一個19男、2女，共21人的電信詐騙集團，並查獲手機25支、平板電腦2台、網路分享器7組、對講機6台及遠端監控設備6組等作案工具。警方進入時嫌犯企圖滅證，用鹽酸銷毀，屋內除了供奉四面佛外，還虔誠膜拜泰國小鬼「古曼童」，結果一網成擒。

▲警方逮獲詐騙集團，還發現在屋內供養小鬼。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲嫌犯在屋內養泰國小鬼「古曼童」，還以養樂多供奉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

因正逢農曆7月（鬼月），警方發現一名女嫌犯在屋內養泰國小鬼「古曼童」，不禁感到有些毛毛的。古曼童是泰國的一種嬰靈信仰，在泰語本來的意思解作「金童」，傳統製作方法是將早夭的嬰兒或胎兒屍體烘烤成乾，再搭配多種材料製成。製成後還要經過高僧的法術儀式加持，並將嬰靈的亡魂注入，使他們得以「重生」。

據了解，警方7月接獲線報，詐騙集團首腦劉男僅23歲，利用手機撥打網路電話專門詐騙中國民眾，假冒「中國大陸通信管理局行政科」人員，向接聽電話之大陸民眾誆稱個資遭盜，民眾受騙後，再轉給另批假冒公安人員的同夥進行詐騙，以假報案真詐財的方式，在短短數日，詐騙金額高達數十萬人民幣。

劉男開出35K月薪，以「高薪水、工作輕鬆」，大量招募詐騙集團成員，吸引工作經驗不多的年輕人加入，並採取集中營管理方式。警方呼籲，有成員只進不出，機房內囤積大量食物及水，也有專人送飯，禁止與親友聯繫，相當謹慎。

警方呼籲，正值暑假期間 ，詐欺案件多，歹徒常利用網路或報章雜誌徵才，召募詐騙集團成員，以高額薪資誘騙初入社會之青年學子加入行列，切勿好高騖遠，貪圖輕鬆、高薪而誤踏陷阱。

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