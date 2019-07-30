藍營批龍系人馬「滿城盡是吳音寧」 林佳龍怒嗆：為何抹黑公務員？

記者蔣婕妤／台北報導

國安特勤人員私菸風暴第九天，國民黨團30日召開記者會，抨擊私菸案暴露民進黨的酬庸文化，並羅列出總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及交通部長林佳龍的人馬安排。藍營痛批，民進黨執政後派系分贓毫不避嫌，已經到了駭人聽聞的境界，根本「滿城盡是吳音寧」。對此，林佳龍30日怒嗆國民黨「抹黑公務員」。

立委曾銘宗在記者會上表示，原以為私菸案是單純的國安問題，但民進黨執政三年盤根錯節的派系分贓，才是真正系統性、全面性的問題，並一一點名包括華膳空廚董事長葉菊蘭是前總統府秘書長、華儲董事長陳宗義是民進黨前立委、華航董事長室特助羅雅美是前國安會秘書長邱義仁秘書等十名華航高層，都是蔡政府人馬「寄生」華航。公股事業及周邊財團法人全面接管、處處塞人，用人只看顏色，不重視專業，已經「滿城盡是吳音寧」，派系分贓毫不避嫌，已經到了駭人聽聞的境界。

對此，林佳龍30日下午出席活動，他受訪時痛斥國民黨抹黑。他解釋，如今中央任用的前市府同仁都是公務員，甚至降級減薪，公務員本來就有任職的資格，也有各自的專業，「為何要抹黑公務員？公務員都是國家資產，一再扭曲抹黑、傷害公務員，這是錯的，我覺得大家要就事論事，不要因人廢言，不可以積非成是、打擊公務員士氣，因為過去的角色被否定掉」。

林佳龍強調，他就任交通部長之後，基於用人唯才的原則，任用部分過去台中市政府的同仁，很多都是具有公務員任用資格的文官，且沒有突然跳級。他逐一舉例，台鐵局副局長馮輝昇，過去就擔任台中市政府交通局副局長，到台鐵局任職後俸給點數還因此減少。

而現任觀光局副局長周廷彰，過去即擔任台中市政府水利局長，他是綠川整治的推手，在行銷方面獲得世界的肯定，因此借用他的長才來推動行銷與觀光；而黃荷婷參事過去擔任台中市政府勞工局長，後來到經濟部投審會擔任副執行秘書，也都是具有公務員資格的文官，到交通部負責勞資協調，也成功促成郵局基層員工的加薪。

至於現任的交通部政務次長黃玉霖，他本身為交通大學的教授，也擔任過交通大學與海基會的主任秘書，過去在台中市政府就擔任建設局長，學經歷非常完整，交通建設對他來說是專業，也非常熟練。

林佳龍呼籲，外界必須就事論事，不要因人廢言，也不能因為他們過去擔任的職務，就否定掉他們的能力，雖然政府換人執政，但是公務員還是國家的資產，外界不斷扭曲、抹黑說這是政治酬庸，不僅消息錯誤更是在打擊公務員的士氣。

▲林佳龍。（圖／記者莊喬迪攝）