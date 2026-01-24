　
政治

藍綠議員初選農曆年後登場　小雞把握里民活動同場爭曝光

▲▼民進黨北市議員擬參選人郭凡出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨北市議員擬參選人郭凡出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選戰將在年底登場，藍綠陣營地方勢力的消長備受關注。在縣市首長人選陸續底定後，藍綠接著才會啟動議員參選人的初選徵詢；根據兩黨規劃，預計農曆年後才會進行初選工作，3、4月後各選區人選才會明朗。由於農曆年節將至，寒冬送暖活動多，藍綠小雞無不把握時間爭取曝光。

松山區中正里今（24日）舉辦寒冬送暖活動，現場發放衛生紙、米、沙拉油等日用物資，還有義剪等活動，吸引不少里民到場，也成為議員參選人爭取曝光，向基層自我推銷的好機會。

今日活動藍綠白議員參選人、擬參選人都出席，除了民眾黨許甫外，由於藍綠陣營仍要初選，時間預計農曆年後，因此都積極參與基層活動，爭取能從黨內初選出線。包括國民黨籍的李煥中、秦慧珠本人到場，李明璇、詹為元等則派助理到現場幫忙；民進黨新人郭凡、呂瀅瀅也都現身活動。

▲▼松山區寒冬送暖活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨北市議員擬參選人呂瀅瀅松山區寒冬送暖活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨北市議員擬參選人許甫出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨北市議員參選人許甫出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼北市議員擬參選人李煥中出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市議員擬參選人李煥中出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

01/22 全台詐欺最新數據

514 3 7945 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

