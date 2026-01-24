手指一劃就崩落！　搜救影像揭阿蘇火山「惡魔地質」

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣阿蘇山中岳火口日前發生遊覽直升機墜毀事故，機上載有2名台籍遊客及1名機師，至今已失蹤多日。熊本縣警23日公開搜救現場的最新影像，畫面令人觸目驚心，火口周邊地質極為脆弱，「手指輕輕一劃地面就會崩落」，搜救人員正踩在極度不穩定的土質上作業，隨時面臨墜落危險。

脆弱如粉屑 搜救影像揭露「惡魔地質」

根據熊本縣警公開的最新影像，揭露了搜救現場極端惡劣的生存環境。在22日拍攝的影片中，搜救隊員展示了火山口周邊的地表結構，因受火山活動影響，地質顯得異常脆弱，僅需手指輕輕撥動，土石便成片崩塌，顯示搜救人員目前正踏在極度不穩定的立足點上執行任務。

▲熊本縣警方公開搜索隊在火山口現場拍到的最新畫面。（圖／熊本縣警察）



此外，21日的影像也記錄到火山口處不斷噴發出大量白色蒸氣，導致視野嚴重受阻。更令搜救人員精神緊繃的是，影片中頻繁傳出氣體偵測器的尖銳警報聲，顯示火山毒氣濃度隨時可能威脅性命。

在視野模糊、毒氣威脅與隨時崩塌的地表三重壓力下，現場搜救任務顯得格外艱鉅。

搜救行動確認長期化 各單位主責分工尚未落實

目前機上3人依然下落不明。儘管警察與消防單位曾多次嘗試進入火口周邊展開搜救，但因現場強風不斷，加上火山氣體濃度極高，搜救人員至今仍無法靠近直升機殘骸。

包含警察、消防及自衛隊在內約30名代表，於23日上午在阿蘇廣域消防本部召開約4小時的非公開會議。

雖然會中確認各機關將持續合作，但阿蘇廣域消防本部警防課長小木曽昭在會後坦言，「面臨的問題實在太多，目前遺憾地尚未針對各機構具體的應對分工做出明確決定。」與會單位也達成共識，搜救行動將不可避免地轉向長期化。