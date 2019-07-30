每天看新聞都很痛...　華航人談「私菸案心聲」講到快哭了

▲華航總統專機隨行人員上廣播節目談出訪秘辛。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案風波持續延燒，廣播節目主持人周玉蔻30日專訪這次隨機出訪的3名華航人員心聲，曾執行過13次專機任務的空服處空服管理部經理劉建文指出，身為華航人，能代表國家出專機任務是很光榮的事，沒想到大家的努力卻被遺憾事情給遮蔽，每天看到新聞心裡都很痛。講完這段話後，周玉蔻在一旁則形容，「看到他講到眼淚都快掉下來了」。

周玉蔻在廣播節目上找來華航總統專機人員暢談這陣子以來面對私菸案風波的心聲，劉建文說，他是這次總統專機的隨機督導經理，過去曾執行過13次總統專機任務，每次能代表國家出專機任務都覺得很光榮，但現在每天看到新聞，心裡都很痛，因為大家這麼多的努力，卻被遺憾的事情給遮蔽了，感到很難過、遺憾。周玉蔻則說，看他講到眼淚都快掉下來。

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▲華航總統專機隨行人員上節目談機上秘辛。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

華航公共關係室協理林恒杉則說，這幾天公司飽受社會責難，也造成社會紛擾、大眾指責，真的還滿難過的，但是擔任總統專機任務是無比光榮的一件事，能跟國家一起拚外交，身為華航人很榮幸，他不樂見這樣的紛擾，但對於協助國家拚外交的初心跟熱誠，過去、現在到未來都不會變。

林恒杉在廣播中也揭密總統專機的籌備作業，他說總統專機是標案，得標後才能開始籌備作業，他們的政府窗口則是外交部禮賓處。以這次專機任務來說，前置大概花了2個月時間進行相關準備工作，由華航資深副總羅雅美帶隊，包含駕駛艙、客艙組員18位，還有加上24位華航隨機人員，總共42位一起執行專機任務，總共進行4次籌備會議，公司總動員，共召集15個單位一起充分討論過程。

▲林恒杉說明執行總統專機前的準備流程。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

林恒杉也說，像這次自由民主永續之旅，許多國家機場是華航不曾到過的，因此通常在專機出發前，華航會派訪站人員先去採點，把所有要去的國家都先走一次，了解當地機場設施、設備，看看是不是符合專機使用，先把一些問題解決。另外，因為一些當地航點沒有機務人員在，因此總統專機通常也都會載很多機組零件，以利隨時更換，在正式出發前，也會派先遣人員過去駐點等候專機到來。

至於總統專機上的機組人員怎麼選出來的，周玉蔻笑問，是不是要有什麼背景才能上機？空服處客艙經理駱婷則說，這跟背景無關，主要是要看平常工作的表現，要有刻苦耐勞的精神。

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