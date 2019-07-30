羅雅美涉私菸案醜聞被起底　華航人曝：在外站她會跳下來幫忙打掃

▲華航總統專機隨行人員揭機上秘辛，曝資深副總羅雅美會協助機上清掃工作。（圖／資料照／記者陶本和攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案風波持續延燒，廣播節目主持人周玉蔻30日專訪這次隨機出訪的3名華航人員，揭開「總統專機」上的秘辛。談到被外界點名是親綠人馬的華航資深副總羅雅美工作上的一面，華航公共關係室協理林恒杉幫忙緩頰，他說，從2018年就開始跟她一起執行過四趟專機任務，在外站時，隨機人員都會趁地停時間上機做整備，羅雅美會都跟著大家一起工作，甚至自己還會跳下來協助幫忙做清掃工作。

請繼續往下閱讀...

▲華航資深副總羅雅美被起底，在華航職位四級跳，這次擔任專機負責人遭改調董事長特助。（圖／資料照／記者張君豪攝）

華航資深副總羅雅美是這次總統專機負責人，過去從學運出身，在陳水扁執政時期曾擔任國安會秘書長邱義仁機要，後來在政黨輪替前，被安插到華航子公司華儲公司任職，之後再轉往華膳擔任經理，總統蔡英文更曾親切喊她叫小美。之後羅的職位也四級跳，跳過母公司經理、協理、副總，成為資深副總。在私菸案爆發後，羅雅美神隱，華航也將她調非主管職，改為董事長室特別助理。

▲華航總統專機隨行人員上節目談機上秘辛。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

周玉蔻在廣播節目中談及這位不斷被外界點名爭議大的羅雅美，好奇她工作的一面，林恒杉幫忙緩頰說，她雖然進華航沒有很久，但之前在華膳空廚待了很長時間，對華航整個行政體系很熟悉，也有很豐富的經驗。

林說，從2018年就開始跟她一起執行過一共四趟的專機任務，到了外站隨機人員趁地停時間上機做整備時，羅雅美也都跟著大家一起工作，甚至自己還會跳下來幫忙做清掃。

▲林恒杉說，擔任總統專機任務時，隨時都戰戰兢兢不敢鬆懈。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

林也提到，專機人員工作很辛苦，即便機上工作完了之後，每天都還要開檢討會議，隨時都戰戰兢兢、不敢鬆懈，這幾天公司飽受社會責難，也造成社會紛擾、大眾指責，他還滿難過的，因為他認為，執行總統專機任務無比光榮，身為華航人能做這件事非常榮幸。

其他人也看了...



每天看新聞都很痛... 華航人談「私菸案心聲」講到快哭了

全機就蔡英文沒買免稅品！ 華航總統專機人員曝「出訪秘辛」