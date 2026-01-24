連日陪陳亭妃造勢　王世堅：紅花要有綠葉相襯「我充其量是野草」

▲王世堅多次陪同陳亭妃造勢。（記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委王世堅今（24日）出席參觀台北電器展，發送100份春聯與紅包。對於媒體詢問是否有被徵詢參選台北市長，王世堅再次回應，「比我好的優秀人才太多太多了，我個人完全排除」。媒體也詢問，王近來都陪同民進黨台南市長參選人陳亭妃造勢，王世堅表示，2人多年交情，看著她孤軍奮戰，其實有點看不下去，自己只是配角，紅花要有綠葉相襯，「我充其量是野草，她孤軍奮戰連綠葉也找不到，只好讓野草上陣，我會善盡配角責任，她要我去我一定去」。

對於被點名是2026台北市長熱門人選，王世堅回應，抱歉，今天參加活動完全跟選舉無關，他完全沒有要選台北市長，台北選舉是全國22縣市領頭羊，首都人選特別重要，這也是賴清德主席、徐國勇祕書長最近領導的小組，一直在做人選的篩選跟研究，一定會找出最適合的人選，「緊鑼密鼓進行中，一定讓最強的人選出來」。

王世堅強調，每個黨都會讓最強的人選出來，尤其首都台北市，他個人完全沒有在諮詢名單中，「我也不會被諮詢、也不願意被諮詢，因為比我好的優秀人才太多太多了，我個人完全排除」。

對於連日陪民進黨台南市長參選人陳亭妃造勢，王世堅表示，這一定的，相識30年了，陳亭妃將近10年來要參選非常波折，尤其在今年緊鑼密鼓，眼睜睜看著她孤軍奮戰，其實有點看不下去，不能看她孤零零被打擊，關鍵的時候當然略盡綿薄之力，平均每個月下去1.2次。

王世堅強調，台南選戰對執政黨而言很重要，那是主席的故鄉、兩屆總統（陳水扁）的故鄉，意義重大，他對陳亭妃的台南市長選情非常有信心，「有我沒我，她都會當選」。

王世堅表示，自己只是配角，紅花要有綠葉相襯，「我充其量是野草，她孤軍奮戰連綠葉也找不到，只好讓我野草上陣，我會善盡配角責任，她要我去我一定去」。

